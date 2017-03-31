А.Матиос прокомментировал приговор генерал-майору В.Назарову

"Законодатели должны просто посмотреть на то, что в Украине три года война. И инструменты должны совершенствоваться. Опыт других стран изучен, концепция разработана, вопрос к законодателям, когда они позаботятся о государственной безопасности. Когда действительно есть вопрос соответствия-несоответствия указаний и команд командира. В данном случае (по генерал-майору В.Назарову - ред.) есть решение суда и оно должно выполняться", - сказал А.Матиос.

По его словам, Украине давно пора перенять опыт других стран по изменению военного законодательства, учитывая ситуацию в стране.

"Трагедия, которая массово обсуждалась во всех сферах общественных оценок, это не вопрос сегодняшнего дня. Я сегодня принес вам показать "Концепцию реформирования правоохранительных органов в военной сфере". В прошлом году этот документ был направлен Верховному главнокомандующему и секретарю СНБО, где прописано на мировом опыте стран, которые находятся перманентно в той или иной степени в стадии войны, как должна быть построена система справедливости относительно того, кто защищает государство.

Я был направлен Генеральным прокурором в Израиль и я там изучал их опыт... Так вот, армия обороны Израиля базируется на функционировании Главной военной прокуратуры, а также системы военных трибуналов, где есть главное военное обвинение в виде военного прокурора, главная военная защита, военные суды округов и так далее ... и там, где есть гибель людей или предполагается максимальный приговор суда, министр обороны имеет право смягчить приговор суда. Люди могут многое говорить, но право и обязанность военного - защищать государство. Честь и хвала каждому солдату. И решение суда есть решение суда, его не может изменить ни А.Матиос, ни прокурор, ни Президент", - подчеркнул А.Матиос.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвинили в служебной халатности, которая привела к катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.