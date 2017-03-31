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США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
20:55 • 39928 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 102206 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 156219 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 116373 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 116420 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
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А.Матиос прокомментировал приговор генерал-майору В.Назарову

А.Матиос прокомментировал приговор генерал-майору В.Назарову

Киев  •  УНН

 • 10645 просмотра

КИЕВ. 31 марта. УНН. Главный военный прокурор Анатолий Матиос убежден, что в Украине должны постоянно совершенствоваться законодательные инструменты. Такое мнение он высказал в эфире "112 Украина", комментируя приговор генерал-майору Виктору Назарову, передает УНН.

"Законодатели должны просто посмотреть на то, что в Украине три года война. И инструменты должны совершенствоваться. Опыт других стран изучен, концепция разработана, вопрос к законодателям, когда они позаботятся о государственной безопасности. Когда действительно есть вопрос соответствия-несоответствия указаний и команд командира. В данном случае (по генерал-майору В.Назарову - ред.) есть решение суда и оно должно выполняться", - сказал А.Матиос.

По его словам, Украине давно пора перенять опыт других стран по изменению военного законодательства, учитывая ситуацию в стране.

"Трагедия, которая массово обсуждалась во всех сферах общественных оценок, это не вопрос сегодняшнего дня. Я сегодня принес вам показать "Концепцию реформирования правоохранительных органов в военной сфере". В прошлом году этот документ был направлен Верховному главнокомандующему и секретарю СНБО, где прописано на мировом опыте стран, которые находятся перманентно в той или иной степени в стадии войны, как должна быть построена система справедливости относительно того, кто защищает государство.

Я был направлен Генеральным прокурором в Израиль и я там изучал их опыт... Так вот, армия обороны Израиля базируется на функционировании Главной военной прокуратуры, а также системы военных трибуналов, где есть главное военное обвинение в виде военного прокурора, главная военная защита, военные суды округов и так далее ... и там, где есть гибель людей или предполагается максимальный приговор суда, министр обороны имеет право смягчить приговор суда. Люди могут многое говорить, но право и обязанность военного - защищать государство. Честь и хвала каждому солдату. И решение суда есть решение суда, его не может изменить ни А.Матиос, ни прокурор, ни Президент", - подчеркнул А.Матиос.

Напомним, генерал-майора ВСУ В.Назарова обвинили в служебной халатности, которая привела к катастрофе Ил-76, во время которой погибло 40 бойцов АТО и 9 членов экипажа.

Пострадавшие по делу о катастрофе Ил-76 просили "посадить" В.Назарова на 49 лет. Однако его приговорили к 7 годам за решеткой.

Украинские Национальные Новости

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