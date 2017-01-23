А.Хуг завтра відвідає район розведення сил у Золотому
Київ • УНН
КИЇВ. 23 січня. УНН. Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг у вівторок відвідає район Золотого - однієї з трьох ділянок розведення сил і засобів, передає УНН з посиланням на прес-службу СММ ОБСЄ.
"Перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Александр Хуг разом з іншими спостерігачами СММ ОБСЄ здійснить патруль в район Золотого - однієї з трьох ділянок розведення сил і засобів", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, він планує відвідати обидва боки від лінії зіткнення.
Нагадаємо, за даними штабу АТО, розведення сил у Станиці Луганській найближчим часом очікувати не варто.