А.Хуг завтра посетит район разведения сил в Золотом
Киев • УНН
КИЕВ. 23 января. УНН. Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во вторник посетит район Золотого - одного из трех участков разведения сил и средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.
"Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ совершит патруль в район Золотого - одного из трех участков разведения сил и средств", - говорится в сообщении.
Как отмечается, он планирует посетить обе стороны от линии соприкосновения.
Напомним, по данным штаба АТО, разведения сил в Станице Луганской ближайшее время ожидать не стоит.