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А.Хуг завтра посетит район разведения сил в Золотом

А.Хуг завтра посетит район разведения сил в Золотом

Киев • УНН

 • 5590 просмотра

КИЕВ. 23 января. УНН. Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг во вторник посетит район Золотого - одного из трех участков разведения сил и средств, передает УНН со ссылкой на пресс-службу СММ ОБСЕ.

"Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ совершит патруль в район Золотого - одного из трех участков разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, он планирует посетить обе стороны от линии соприкосновения.

Напомним, по данным штаба АТО, разведения сил в Станице Луганской ближайшее время ожидать не стоит.

Украинские Национальные Новости

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