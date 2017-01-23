А.Хуг завтра посетит район разведения сил в Золотом

"Первый заместитель председателя специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине Александр Хуг вместе с другими наблюдателями СММ ОБСЕ совершит патруль в район Золотого - одного из трех участков разведения сил и средств", - говорится в сообщении.

Как отмечается, он планирует посетить обе стороны от линии соприкосновения.

Напомним, по данным штаба АТО, разведения сил в Станице Луганской ближайшее время ожидать не стоит.