А.Хуг попередив про загрозу гуманітарної та екологічної катастрофи на Донеччині

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КИЇВ. 27 січня. УНН. У Ясинуватій та Новгородському через велику кількість хлору на фільтрувальній станції та близьке розташування шлаконакопичувача один хибний вистріл з міномета чи артилерії може призвести до того, що вся Донецька область залишиться без питної води. Про це під час відеобрифінгу повідомив перший заступник голови СММ ОБСЄ в Україні Александр Хуг, передає кореспондент УНН.

“Ми з моїми колегами були також у Ясинуватій та Новгородському. Зважаючи на те, що сторони розміщені занадто близько одна від одної, з урахуванням великої кількості хлору на фільтрувальній станції в Ясинуватій, та з огляду на розташування шлаконакопичувача у Новгородському, існує високий ризик екологічної та гуманітарної катастрофи, що може зрештою призвести до того, що уся Донецька область залишиться без питної води. Для того, щоб цей ризик матеріалізувався, достатньо одного хибного пострілу з артилерії чи міномета”, - заявив він.

Як повідомляв УНН, конактна група обговорила безперебійну роботу Донецької фільтрувальної станції.

Нагадаємо, сьогодні останній день візиту А.Хуга на Донбас.

 

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