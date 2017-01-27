А.Хуг попередив про загрозу гуманітарної та екологічної катастрофи на Донеччині

“Ми з моїми колегами були також у Ясинуватій та Новгородському. Зважаючи на те, що сторони розміщені занадто близько одна від одної, з урахуванням великої кількості хлору на фільтрувальній станції в Ясинуватій, та з огляду на розташування шлаконакопичувача у Новгородському, існує високий ризик екологічної та гуманітарної катастрофи, що може зрештою призвести до того, що уся Донецька область залишиться без питної води. Для того, щоб цей ризик матеріалізувався, достатньо одного хибного пострілу з артилерії чи міномета”, - заявив він.

Як повідомляв УНН, конактна група обговорила безперебійну роботу Донецької фільтрувальної станції.

Нагадаємо, сьогодні останній день візиту А.Хуга на Донбас.