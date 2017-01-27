А.Хуг предупредил об угрозе гуманитарной и экологической катастрофы в Донецкой области

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КИЕВ. 27 января. УНН. В Ясиноватой и Новгородском из-за большого количества хлора на фильтровальной станции и близкого расположения шлаконакопителя один неверный выстрел из миномета или артиллерии может привести к тому, что вся Донецкая область останется без питьевой воды. Об этом во время видеобрифинга сообщил первый заместитель главы СММ ОБСЕ в Украине Александр Хуг, передает корреспондент УНН.

"Мы с моими коллегами были также в Ясиноватой и Новгородском. Несмотря на то, что стороны размещены слишком близко друг от друга, с учетом большого количества хлора на фильтровальной станции в Ясиноватой, и учитывая расположение шлаконакопителя в Новгородском, существует высокий риск экологической и гуманитарной катастрофы, что может в конечном итоге привести к тому, что вся Донецкая область останется без питьевой воды. Для того, чтобы этот риск материализовался, достаточно одного неверного выстрела из артиллерии или миномета", - заявил он.

Как сообщал УНН, контактная группа обсудила бесперебойную работу Донецкой фильтровальной станции.

Напомним, сегодня последний день визита А.Хуга на Донбасс.

 

Украинские Национальные Новости

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