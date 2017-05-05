А.Черкасова стала бронзовою призеркою чемпіонату Європи з боротьби
Київ • УНН
КИЇВ. 6 травня. УНН. В останній день змагань чемпіонату Європи з боротьби, що проходить у сербському місті Новий Сад, “бронзу” для України здобула Алла Черкасова, яка 5-го травня святкувала день народження, повідомляє УНН з посиланням на сайт Асоціації спортивної боротьби України.
В першій сутичці 28-річна спортсменка на туше перемогла чемпіонку світу 2014-го та призерку чемпіонатів світу та Європи німкеню Аліну Фокен. В чвертьфіналі в напруженій боротьбі (10:8) здолала молоду, але титуловану Мартіну Куєнц з Австрії. Але з невеликою перевагою (2:0) поступилась срібній призерці Олімпіади, діючій чемпіонці Європи білорусці Марії Мамащук.
У бронзовому фіналі в напруженій боротьбі, на останній хвилині А.Черкасова збільшила розрив з 4:4 до 11:4 і здобула медаль, незважаючи на досвід суперниці — багаторазової призерки чемпіонатів Європи Бусе Тосун з Туреччини.
Нагадаємо, що в попередні змагальні дні Ілона Семків стала срібною призеркою, а ще одна українка Юлія Ткач виборола “бронзу” ЧЄ у Сербії.