А.Черкасова стала бронзовым призером чемпионата Европы по борьбе

В первой схватке 28-летняя спортсменка на туше победила чемпионку мира 2014-го и призера чемпионатов мира и Европы немку Алину Фокен. В четвертьфинале в напряженной борьбе (10: 8) одолела молодую, но титулованную Мартину Куенц из Австрии. Но с небольшим преимуществом (2: 0) уступила серебряному призеру Олимпиады, действующей чемпионке Европы белоруске Марии Мамащук.

В бронзовом финале в напряженной борьбе, на последней минуте А.Черкасова увеличила разрыв с 4: 4 до 11: 4 и получила медаль, несмотря на опыт соперницы — многократный призер чемпионатов Европы Бусе Тосун из Турции.

Напомним, что в предыдущие соревновательные дни Илона Семкив стала серебряным призером, а еще одна украинка Юлия Ткач завоевала “бронзу” ЧЕ в Сербии.