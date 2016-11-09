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А.Аваков обговорив ситуацію в зоні АТО з делегацією США

А.Аваков обговорив ситуацію в зоні АТО з делегацією США

Київ • УНН

 • 8847 перегляди

КИЇВ. 9 листопада. УНН. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков обговорив ситуацію в зоні проведення АТО та дотримання сторонами Мінських домовленостей з делегацією Американської ради з питань зовнішньої політики. Про це УНН повідомили у прес-службі МВС України.

Під час зустрічі американську сторону на зустрічі представляли президент Американської Ради з питань зовнішньої політики Герман Пірчнер, колишній міністр внутрішньої безпеки США Том Рідж, а також член Американської Ради з питань зовнішньої політики Джуліа Бюрке.

Під час зустрічі сторони обговорили ситуацію в зоні проведення АТО та дотримання сторонами Мінських домовленостей, стан реформування МВС, а також реабілітацію та реінтеграцію в цивільне суспільство колишніх військовослужбовців.

За словами А.Авакова, українська сторона дотримувалася і надалі дотримуватиметься Мінських домовленостей.

“Для проведення виборів на тимчасово окупованих територіях Донецької та Луганської областей, перш за все, необхідно домогтися стабільної безпеки”, — додав очільник МВС.

Водночас, представники делегації відзначили позитивну динаміку процесу реформування МВС. Про це, на думку членів делегації, свідчить підвищення рівня довіри населення до правоохоронної системи. Проте залишається необхідність подальших послідовних змін на шляху боротьби з корупцією.

Також представники делегації підтвердили готовність сприяти психологічній та фізичній реабілітації службовців, які повернулися із зони проведення АТО.

 

 

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