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А.Аваков обсудил ситуацию в зоне АТО с делегацией США

А.Аваков обсудил ситуацию в зоне АТО с делегацией США

Киев • УНН

 • 8847 просмотра

КИЕВ. 9 ноября. УНН. Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков обсудил ситуацию в зоне проведения АТО и соблюдение сторонами Минских договоренностей с делегацией Американского совета по внешней политике. Об этом УНН сообщили в пресс-службе МВД Украины.

Во время встречи американскую сторону на встрече представляли президент Американского Совета по внешней политике Герман Пирчнер, бывший министр внутренней безопасности США Том Ридж, а также член Американского Совета по внешней политике Джулиа Бюрке.

Во время встречи стороны обсудили ситуацию в зоне проведения АТО и соблюдение сторонами Минских договоренностей, состояние реформирования МВД, а также реабилитацию и реинтеграцию в гражданское общество бывших военнослужащих.

По словам А.Авакова, украинская сторона придерживалась и в дальнейшем будет придерживаться Минских договоренностей.

"Для проведения выборов на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей, прежде всего, необходимо добиться стабильной безопасности", - добавил глава МВД.

В то же время, представители делегации отметили положительную динамику процесса реформирования МВД. Об этом, по мнению членов делегации, свидетельствует повышение уровня доверия населения к правоохранительной системе. Однако остается необходимость дальнейших последовательных изменений на пути борьбы с коррупцией.

Также представители делегации подтвердили готовность содействовать психологической и физической реабилитации служащих, которые вернулись из зоны проведения АТО.

Украинские Национальные Новости

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