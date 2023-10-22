99% зрадників України отримують гроші від фсб – Данілов
Київ • УНН
КИЇВ. 22 жовтня. УНН. 99 відсотків зрадників і колаборантів України отримують підтримку і гроші від фсб росії у різний спосіб. Про це повідомив секретар РНБО Олексій Данілов в ефірі телемарафону «Єдині Новини», передає УНН.
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Данілов наголосив, що на сьогоднішній день росія має певну суму грошей, зароблених на нафті і газу, за які купують не тільки українських колаборантів, а й деяких європейських.
Додамо
У розслідуванні ЗМІ нещодавно йшлося, що агенти фсб від виглядом співробітників географічного товариства вербують шпигунів у Норвегії.
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