Детали

Данилов отметил, что на сегодняшний день россия имеет определенную сумму денег, заработанных на нефти и газе, за которые покупают не только украинских коллаборантов, но и некоторых европейских.

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В расследовании СМИ недавно говорилось, что агенты фсб под видом сотрудников географического общества вербуют шпионов в Норвегии.

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