99% предателей Украины получают деньги от фсб - Данилов
Киев • УНН
КИЕВ. 22 октября. УНН. 99 процентов предателей и коллаборантов Украины получают поддержку и деньги от фсб россии различными способами. Об этом сообщил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона «Единые Новости», передает УНН.
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Данилов отметил, что на сегодняшний день россия имеет определенную сумму денег, заработанных на нефти и газе, за которые покупают не только украинских коллаборантов, но и некоторых европейских.
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В расследовании СМИ недавно говорилось, что агенты фсб под видом сотрудников географического общества вербуют шпионов в Норвегии.
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