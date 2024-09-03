90% рятувальників заброньовані від мобілізації - Зеленький у відповідь на петицію

Наразі від мобілізації вже заброньовано 90% військовозобов'язаних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у відповіді Президента Володимира Зеленського на петицію щодо бронювання 100% особового складу Держслужби надзвичайних ситуацій, повідомляє УНН.

Беззаперечно, щоденна праця рятувальників стала особливо небезпечною у зв’язку з необхідністю здійснення гуманітарного розмінування значної кількості української території, ліквідації наслідків артилерійських і ракетних обстрілів, виконання інших службових обов’язків у складних умовах. За час повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України працівники ДСНС неодноразово демонстрували справжній приклад вірності професійному обов’язку, героїзм і жертовність задля порятунку життя інших. Їх робота нерідко проходить під ворожими обстрілами, у складних умовах і з ризиком для власного життя. Вважаю, що це все потребує зваженого підходу до використання спроможностей ДСНС як за призначенням, так і в інтересах оборони країни шляхом мобілізації чи бронювання