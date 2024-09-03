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90% рятувальників заброньовані від мобілізації - Зеленький у відповідь на петицію

90% рятувальників заброньовані від мобілізації - Зеленький у відповідь на петицію

Київ • УНН

 • 12027 перегляди

Міністр оборони прийняв рішення про бронювання 90% військовозобов'язаних працівників ДСНС, повідомив Президент. Це зумовлено небезпечною роботою рятувальників в умовах війни та необхідністю збереження їх спроможностей.

Наразі від мобілізації вже заброньовано 90% військовозобов'язаних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій. Про це йдеться у відповіді Президента Володимира Зеленського на петицію щодо бронювання 100% особового складу Держслужби надзвичайних ситуацій, повідомляє УНН

Беззаперечно, щоденна праця рятувальників стала особливо небезпечною у зв’язку з необхідністю здійснення гуманітарного розмінування значної кількості української території, ліквідації наслідків артилерійських і ракетних обстрілів, виконання інших службових обов’язків у складних умовах. За час повномасштабного збройного вторгнення Російської Федерації на територію України працівники ДСНС неодноразово демонстрували справжній приклад вірності професійному обов’язку, героїзм і жертовність задля порятунку життя інших. Їх робота нерідко проходить під ворожими обстрілами, у складних умовах і з ризиком для власного життя. Вважаю, що це все потребує зваженого підходу до використання спроможностей ДСНС як за призначенням, так і в інтересах оборони країни шляхом мобілізації чи бронювання

- йдеться у відповіді на петицію. 

Зазначається, що порядком бронювання військовозобов’язаних під час воєнного стану, затвердженим постановою Кабінету Міністрів, визначено, що військовозобов’язані, які працюють або проходять службу, серед іншого, в ДСНС, підлягають бронюванню в обсягах не більш як 50 відсотків кількості військовозобов’язаних працівників у такому органі станом на 18 травня 2024 року, у разі збільшення чисельності військовозобов’язаних працівників у відповідному органі – станом на дату подання списків, зокрема для органів, утворених після 18 травня 2024 року.

Кількість військовозобов’язаних, які підлягають бронюванню, може становити понад 50 відсотків за окремим рішенням Міністра оборони, прийнятим на підставі обґрунтованого звернення Міністра внутрішніх справ 

Водночас Зеленський вказав, що сьогодні Міністром оборони України на підставі звернення Міністра внутрішніх справ України прийнято рішення про бронювання 90 відсотків військовозобов'язаних працівників Державної служби України з надзвичайних ситуацій.

Великі інтернет-провайдери та мобільні оператори зможуть бронювати всіх працівників16.08.24, 17:40 • 23952 перегляди

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

Суспільство

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