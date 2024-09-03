90% спасателей забронированы от мобилизации - Зеленький в ответ на петицию

Сейчас от мобилизации уже забронировано 90% военнообязанных работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Об этом говорится в ответе Президента Владимира Зеленского на петицию по бронированию 100% личного состава Госслужбы чрезвычайных ситуаций, сообщает УНН.

Безусловно, ежедневная работа спасателей стала особенно опасной в связи с необходимостью осуществления гуманитарного разминирования значительного количества украинской территории, ликвидации последствий артиллерийских и ракетных обстрелов, выполнения других служебных обязанностей в сложных условиях. За время полномасштабного вооруженного вторжения Российской Федерации на территорию Украины работники ГСЧС неоднократно демонстрировали настоящий пример верности профессиональному долгу, героизм и жертвенность ради спасения жизни других. Их работа нередко проходит под вражескими обстрелами, в сложных условиях и с риском для собственной жизни. Считаю, что это все требует взвешенного подхода к использованию возможностей ГСЧС как по назначению, так и в интересах обороны страны путем мобилизации или бронирования - говорится в ответе на петицию.

Как отмечается, порядком бронирования военнообязанных во время военного положения, утвержденным постановлением Кабинета Министров, определено, что военнообязанные, которые работают или проходят службу, среди прочего, в ГСЧС, подлежат бронированию в объемах не более 50 процентов количества военнообязанных работников в таком органе по состоянию на 18 мая 2024 года, в случае увеличения численности военнообязанных работников в соответствующем органе - по состоянию на дату подачи списков, в частности для органов, образованных после 18 мая 2024 года.

Количество военнообязанных, подлежащих бронированию, может составлять более 50 процентов по отдельному решению Министра обороны, принятому на основании обоснованного обращения Министра внутренних дел

В то же время Зеленский указал, что сегодня Министром обороны Украины на основании обращения Министра внутренних дел Украины принято решение о бронировании 90 процентов военнообязанных работников Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

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