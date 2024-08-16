Крупные интернет-провайдеры и мобильные операторы смогут бронировать всех работников

Кабинет министров Украины принял изменения в постановление № 76, благодаря которым мобильные операторы и крупные интернет-провайдеры смогут бронировать 100% работников. Об этом сообщает Минцифра и разъясняет при каких условиях возможно бронирование всех работников, передает УНН.

"Благодаря изменениям в постановлении мобильные операторы и крупные интернет-провайдеры, которые выполняют требования Национального центра оперативно-технического управления электронными коммуникационными сетями Украины (НЦУ) по обеспечению интернет-доступа во время обесточиваний, смогут бронировать 100% работников", - говорится в сообщении.

Сообщается, что для этого компании мобильных операторов должны иметь доход более 200 млн грн, а интернет-провайдеров - более 20 млн грн. Предприятиям необходимо получить статус критичности по указанным критериям. А работники, которых подают в списки на бронирование, должны работать в штате компании на полную занятость не менее 3 месяцев.

Отмечается, что компании интернет-провайдеров, которые имеют статус критичности, но их доход менее 20 млн грн в месяц, смогут бронировать более 50% персонала технических работников.

"Это возможно, если провайдер сформировал аварийно-восстановительные бригады для обслуживания сетей и абонентов, имеет технологический транспорт, оборудование и материалы, необходимые для поддержания работы сетей во время обесточиваний, восстановления сетей во время их разрушения и предоставляет услуги на территориях Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Херсонской, Черниговской областей и в Киеве", - информирует Минцифра.

Условия бронирования работников интернет-провайдеров определили совместно с ассоциациями и участниками рынка после круглого стола. Благодарны участникам за плодотворную встречу, которая помогла улучшить процесс бронирования. Делаем все, чтобы украинцы оставались на связи.

Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров напомнил, что Президент поставил задачу стабилизировать мобильную связь и интернет во время обесточиваний, решение о бронировании работников - один из необходимых шагов.

"Обесточивание не должны влиять на базовые жизненные потребности людей", - добавил министр.