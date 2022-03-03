90% російських сил зараз перебувають в Україні. Бомбардування міст посилилося - США
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. За словами високопоставленого представника міністерства оборони США, Росія перекинула 90% своєї "завчасно підготовленої бойової могутності" в Україну, при цьому все більш інтенсивно обстрілюються міста Київ, Чернігів, Харків та Маріуполь. Про це УНН пише з посиланням на CNN.
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Чиновник сказав, що хоча російські сили "значною мірою застопорилися" на півночі України, "це не означає, що вони не домагаються жодного прогресу".
За словами чиновника, російські війська зараз знаходяться "неподалік" Харкова, хоча й залишаються в безвиході на північ і північний схід від Чернігова.
Чиновник також заявив, що США не можуть самостійно підтвердити, що Херсон перейшов під контроль Росії.
За словами чиновника, Маріуполь, як і раніше, перебуває під контролем України, але російські війська наступають на місто з півночі та з боку узбережжя з очевидним наміром ізолювати його.
Чиновник додав, що з боку Росії не було жодних "помітних" дій, військово-морських чи інших щодо міста Одеси.
У той же час, Росія не "вичерпує енергію" і все ще має "переважну частину своєї загальної бойової могутності", - додав чиновник.