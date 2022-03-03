90% российских сил сейчас находятся в Украине. Бомбардировка городов усилилась - США
Киев • УНН
КИЕВ. 3 марта. УНН. По словам высокопоставленного представителя министерства обороны США, Россия перебросила 90% своей "заблаговременно подготовленной боевой мощи" в Украину, при этом все более интенсивно обстреливаются города Киев, Чернигов, Харьков и Мариуполь. Об этом УНН пишет со ссылкой на CNN.
Детали
Чиновник сказал, что хотя российские силы "в значительной степени застопорились" на севере Украины "это не значит, что они не добиваются никакого прогресса".
По словам чиновника, российские войска сейчас находятся "близ" Харькова, хотя и остаются в тупике на севере и северо-востоке от Чернигова.
Чиновник также заявил, что США не могут самостоятельно подтвердить, что Херсон перешел под контроль России.
По словам чиновника, Мариуполь, как и раньше, находится под контролем Украины, но российские войска наступают на город с севера и со стороны побережья с очевидным намерением изолировать его.
Чиновник добавил, что со стороны России не было никаких "заметных" действий, военно-морских или иных в отношении города Одессы.
В то же время, Россия не "исчерпывает энергию" и все еще имеет "большую часть своей общей боевой мощи", - добавил чиновник.