90% Львова залишилося без світла - мер
Київ • УНН
КИЇВ. 29 грудня. УНН. Через масовану ракетну атаку рф на Україну 90% Львова залишилися без світла. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає УНН.
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“90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях”, — написав Садовий у Телеграм.
Доповнення
29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.
У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.
Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.