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90% Львова залишилося без світла - мер

90% Львова залишилося без світла - мер

Київ • УНН

 • 254758 перегляди

КИЇВ. 29 грудня. УНН. Через масовану ракетну атаку рф на Україну 90% Львова залишилися без світла. Про це повідомив мер міста Андрій Садовий, передає УНН.

Цитата

“90% міста - без світла. Чекаємо додаткову інформацію від енергетиків. Трамваї та тролейбуси у місті не курсують. Можуть бути перебої з водопостачанням. Переходимо на роботу дизель-генераторів на об'єктах критичної інфраструктури. Залишайтесь в укриттях”, — написав Садовий у Телеграм.

Доповнення

29 грудня окупанти здійснили чергову масовану ракетну атаку на Україну. В ОП повідомили про понад 120 випущених ворожих ракет.

У Києві працює ППО, як і у Київській області та інших.

Президент України Володимир Зеленський попередив українців про можливі російські ракетні удари у святкові дні та закликав не нехтувати сигналами повітряної тривоги.

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