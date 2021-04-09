9 квітня: яке свято сьогодні

Свята

Сьогодні, 9 квітня, відзначають Всесвітній день антикваріату. Під поняття “антикваріат” потрапляють предмети давнини, що мають історичне чи художнє значення. Термін “антикваріат” походить від латинського слова “старовинний”, і прийнято вважати, що такі реліквії повинні мати вік, не молодший за 100 років.

Антикваріат є предметом купівлі, продажу та колекціонування. Часто антикварні предмети зберігаються у музеях. З плином часу ці речі стають ще більш цінними, тому заможні люди часто використовують їх в якості інвестиції, скупають на аукціонах тощо.

Зокрема, 9 квітня 2021 року відзначають Всесвітній фестиваль вівсянки. Щорічно цей фестиваль припадає на другу п’ятницю квітня. Перший фестиваль вівсянки (World Festival of Oatmeal) відбувся в 1985 році в місті Сент-Джордж (США). Подію започаткував працівник місцевого супермаркету Білл Хантер, який помітив активний продаж вівсянки в Сент-Джорджії та вирішив розповісти про це світові, а також нагадати американцям про важливість здорового харчування.

Релігійні свята

У релігійному календарі 9 квітня позначено як день Мотрони, яку вважали покровителькою господинь. Цього дня жінки зверталися до неї з молитвою, щоб Мотря допомогла їм у домашніх справах.

Зокрема, на 9 квітня 2021 року припадає Песах — найдавніше єврейське свято. Свято пов’язане з однією з найважливіших подій в єврейській історії — з Виходом з єгипетського рабства близько 3300 років тому, в 2448 році за єврейським календарем.

Іменини

9 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Мануїл, Мануйло, Мефодій, Матрона, Феодосій, Олександр, Іван, Охрім, Кіндрат.