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9 апреля: какой праздник сегодня

9 апреля: какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 9 апреля. УНН. В этот день, 9 апреля, в мире отмечают Всемирный день антиквариата и Всемирный фестиваль овсянки. Об этих и другие праздники пишет УНН.

Праздники

Сегодня, 9 апреля, отмечается Всемирный день антиквариата. Под понятие “антиквариат” попадают предметы древности, имеющих историческое или художественное значение. Термин “антиквариат” происходит от латинского слова “старинный”, и принято считать, что такие реликвии должны иметь возраст не моложе 100 лет.

Антиквариат является предметом купли, продажи и коллекционирования. Часто антикварные предметы хранятся в музеях. С течением времени эти вещи становятся еще более ценными, поэтому состоятельные люди часто используют их в качестве инвестиции, скупают на аукционах и тому подобное.

В частности, 9 апреля 2021 года отмечают Всемирный фестиваль овсянки. Ежегодно этот фестиваль приходится на вторую пятницу апреля. Первый фестиваль овсянки (World Festival of Oatmeal) состоялся в 1985 году в городе Сент-Джордж (США). Событие начал работник местного супермаркета Билл Хантер, который заметил активные продажи овсянки в Сент-Джорджии и решил рассказать об этом миру, а также напомнить американцам о важности здорового питания.

Религиозные праздники

В религиозном календаре 9 апреля обозначен как день Матрены, которую считали покровительницей хозяек. В этот день женщины обращались к ней с молитвой, чтобы Мотря помогла им в домашних делах.

В частности, на 9 апреля 2021 года приходится Песах — самый древний еврейский праздник. Праздник связан с одним из важнейших событий в еврейской истории — с Исходом из египетского рабства около 3300 лет назад, в 2448 году по еврейскому календарю.

Именины

9 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Мануил, Мануйло, Мефодий, Матрена, Феодосий, Александр, Иван, Ефрем, Кондрат.

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