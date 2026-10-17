80-річний Трамп зробив дивне зізнання про свій макіяж

Президент США Дональд Трамп заявив, що самостійно наносить макіяж і використовує його в невеликій кількості. Водночас він висміяв сенатора-демократа Джона Оссоффа, мовляв він витрачає на косметику цілий статок. Про це повідомляє Daily Best, передає УНН.

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За інформацією видання, у п’ятницю ввечері Дональд Трамп виступив у Джорджії, де підтримував свою політичну кампанію та критикував Джона Оссоффа, котрий балотується на переобрання до Сенату США.

Джон Оссофф витратив більше грошей на макіяж, і, до речі, я ношу його дуже мало і роблю це сам - заявив Трамп.

Після цього Трамп жестом показав, як наносить косметику, і додав, що без неї людина може мати втомлений вигляд.

Бо якщо ти трохи не одягнешся, то виглядатимеш трохи як мрець, а я не хочу так виглядати - міркував президент США.

Трамп також стверджував, що Оссофф користується послугами візажиста, однак не навів доказів своїх слів.

Він працює на повну, у нього є візажист, вони там постійно - я не знаю, як він це робить - додав Трамп.

За наявними даними, під час виступу в Джорджії Трамп був у червоній кепці з написом США. Перед поїздкою його волосся розтріпалося, коли він перебував на галявині Білого дому перед посадкою у президентський гелікоптер Marine One. Зовнішність Трампа та його макіяж привертали увагу ще під час першого президентського терміну.

Повідомляється, що Трамп, який страждає на розацеа, наносить власну напівпрозору пудру для макіяжу перед появою на телебаченні та навіть налаштовує освітлення на заходах у Білому домі, щоб уникнути надто помаранчевого кольору на екрані - повідомляє Vanity Fair.

Як пише видання, зовсім недавно увага була зосереджена на тому, як Трамп використовує консилер, щоб замаскувати регулярно видимі синці на руках.

Президент регулярно здійснює передвиборчі поїздки, щоб згуртувати свою базу в MAGA та запобігти потенційній хвилі "блакитних" виборів напередодні.

Нагадаємо

Дональд Трамп вийшов на публіку з помітно темнішим волоссям, зберігши звичну зачіску. Пізніше того ж дня його знову побачили у звичному образі.