80-летний Трамп сделал странное признание о своём макияже

Президент США Дональд Трамп заявил, что сам наносит макияж и использует его в небольшом количестве. В то же время он высмеял сенатора-демократа Джона Оссоффа, заявив, что тот тратит на косметику целое состояние. Об этом сообщает Daily Best, передает УНН.

Детали

По информации издания, в пятницу вечером Дональд Трамп выступил в Джорджии, где поддержал свою политическую кампанию и раскритиковал Джона Оссоффа, который баллотируется на переизбрание в Сенат США.

Джон Оссофф потратил больше денег на макияж, и, кстати, я наношу его совсем немного и делаю это сам - заявил Трамп.

После этого Трамп жестом показал, как наносит косметику, и добавил, что без нее человек может выглядеть уставшим.

Потому что если ты немного не накрасишься, то будешь выглядеть немного как мертвец, а я не хочу так выглядеть - рассуждал президент США.

Трамп также утверждал, что Оссофф пользуется услугами визажиста, однако не привел доказательств своих слов.

Он работает на полную, у него есть визажист, они там постоянно — я не знаю, как он это делает - добавил Трамп.

По имеющимся данным, во время выступления в Джорджии Трамп был в красной кепке с надписью США. Перед поездкой его волосы растрепались, когда он находился на лужайке Белого дома перед посадкой в президентский вертолет Marine One. Внешность Трампа и его макияж привлекали внимание еще во время первого президентского срока.

Сообщается, что Трамп, страдающий розацеа, наносит собственную полупрозрачную пудру для макияжа перед появлением на телевидении и даже настраивает освещение на мероприятиях в Белом доме, чтобы избежать слишком оранжевого цвета на экране - сообщает Vanity Fair.

Как пишет издание, совсем недавно внимание было сосредоточено на том, как Трамп использует консилер, чтобы замаскировать регулярно заметные синяки на руках.

Президент регулярно совершает предвыборные поездки, чтобы сплотить свою базу MAGA и предотвратить потенциальную волну «синих» выборов накануне.

Напомним

Дональд Трамп вышел на публику с заметно более темными волосами, сохранив привычную прическу. Позже в тот же день его снова увидели в привычном образе.