4 січня, 15:52 • 24186 перегляди
"Прізвища - по завершенню формальних процедур": Зеленський анонсував призначення голів п'яти ОДА найближчим часом
4 січня, 15:39 • 49837 перегляди
Зеленський призначив тимчасовим очільником Держприкордонслужби першого заступника Вавринюка
4 січня, 11:20 • 65418 перегляди
В Україну йде циклон: синоптик розповіла, де очікувати сніг та дощ 5 січняPhoto
4 січня, 09:34 • 50174 перегляди
Виробляють засоби зв’язку, РЕБ та мікроелектроніку: Україна запровадила санкції проти компаній з рф
4 січня, 02:44 • 58553 перегляди
Віцепрезидентка Венесуели Делсі Родрігес очолила країну після арешту Мадуро
3 січня, 19:16 • 60007 перегляди
Масштабне перезавантаження державної влади і доля Головкома ЗСУ: Зеленський дав відповідь ЗМІ
3 січня, 15:51 • 63981 перегляди
Трамп розкрив плани США щодо Венесуели після захоплення Мадуро
3 січня, 15:04 • 57230 перегляди
У п’яти регіонах України готують призначення нових керівників ОВА - Зеленський
3 січня, 13:18 • 51991 перегляди
Україна та партнери погодили військовий документ щодо підтримки ЗСУ
2 січня, 16:10 • 68216 перегляди
Україна передала Туреччині списки військовополонених для верифікації та репатріації
Головна
Політика
Війна в Україні
Економіка
Суспільство
Кримінал та НП
Новини Світу
Київ
Здоров'я
Технології
Спорт
Культура
Лайфхаки
УНН Lite
Авто
Освіта
Погода та довкілля
Нерухомість
Фінанси
Кулінар
Новини Бізнесу
8 з 10 бестселерів грудня серед нових авто в Україні - електрокари: які моделі

Київ • УНН

 • 270 перегляди

У грудні 2025 року 8 з 10 найпопулярніших нових автомобілів в Україні стали електрокари. Лідером ринку визнано електрокросовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.

8 з 10 бестселерів грудня серед нових авто в Україні - електрокари: які моделі

8 з 10 бестселерів серед нових автомобілів, яким віддали перевагу українці у грудні 2025 року, стали електрокари, повідомили в асоціації "Укравтопром" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 40% українського ринку нових легковиків. Цього разу в десятці найпопулярніших авто місяця домінують електромобілі - 8 з 10", - повідомили в Укравтопромі.

Титул лідера ринку у грудні, як вказано, здобув електрокросовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Загалом топ-10 нових легковиків місяця такий:

  • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 825 од.;
    • BYD Leopard 3 - 735 од.;
      • BYD Sea Lion 06 - 641 од.;
        • RENAULT Duster - 582 од.;
          • ZEEKR 7X - 442 од.;
            • TOYOTA RAV-4 - 408 од.;
              • BYD Sea Lion 07 - 387 од.;
                • ZEEKR 001 - 363 од.;
                  • BYD Yuan Up - 308 од.;
                    • HONDA eNP2 - 306 од.

                      Volkswagen випустив новий електрокросовер ID.UNYX 08: до 730 км та швидка зарядка 800 В25.12.25, 08:26 • 3571 перегляд

                      Юлія Шрамко

                      ЕкономікаАвто
                      Техніка