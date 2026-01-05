8 з 10 бестселерів грудня серед нових авто в Україні - електрокари: які моделі
Київ • УНН
У грудні 2025 року 8 з 10 найпопулярніших нових автомобілів в Україні стали електрокари. Лідером ринку визнано електрокросовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.
8 з 10 бестселерів серед нових автомобілів, яким віддали перевагу українці у грудні 2025 року, стали електрокари, повідомили в асоціації "Укравтопром" у понеділок, пише УНН.
Деталі
"У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 40% українського ринку нових легковиків. Цього разу в десятці найпопулярніших авто місяця домінують електромобілі - 8 з 10", - повідомили в Укравтопромі.
Титул лідера ринку у грудні, як вказано, здобув електрокросовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.
Загалом топ-10 нових легковиків місяця такий:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 825 од.;
- BYD Leopard 3 - 735 од.;
- BYD Sea Lion 06 - 641 од.;
- RENAULT Duster - 582 од.;
- ZEEKR 7X - 442 од.;
- TOYOTA RAV-4 - 408 од.;
- BYD Sea Lion 07 - 387 од.;
- ZEEKR 001 - 363 од.;
- BYD Yuan Up - 308 од.;
- HONDA eNP2 - 306 од.
Volkswagen випустив новий електрокросовер ID.UNYX 08: до 730 км та швидка зарядка 800 В25.12.25, 08:26 • 3571 перегляд