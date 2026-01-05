8 з 10 бестселерів грудня серед нових авто в Україні - електрокари: які моделі

8 з 10 бестселерів серед нових автомобілів, яким віддали перевагу українці у грудні 2025 року, стали електрокари, повідомили в асоціації "Укравтопром" у понеділок, пише УНН.

Деталі

"У минулому місяці за рахунок десяти найпопулярніших моделей було сформовано 40% українського ринку нових легковиків. Цього разу в десятці найпопулярніших авто місяця домінують електромобілі - 8 з 10", - повідомили в Укравтопромі.

Титул лідера ринку у грудні, як вказано, здобув електрокросовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.

Загалом топ-10 нових легковиків місяця такий:

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 825 од.;

BYD Leopard 3 - 735 од.;

BYD Sea Lion 06 - 641 од.;

RENAULT Duster - 582 од.;

ZEEKR 7X - 442 од.;

TOYOTA RAV-4 - 408 од.;

BYD Sea Lion 07 - 387 од.;

ZEEKR 001 - 363 од.;

BYD Yuan Up - 308 од.;

HONDA eNP2 - 306 од.

