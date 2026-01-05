8 из 10 бестселлеров декабря среди новых авто в Украине - электрокары: какие модели
Киев • УНН
В декабре 2025 года 8 из 10 самых популярных новых автомобилей в Украине стали электрокары. Лидером рынка признан электрокроссовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.
8 из 10 бестселлеров среди новых автомобилей, которым отдали предпочтение украинцы в декабре 2025 года, стали электрокары, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.
Детали
"В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковых автомобилей. В этот раз в десятке самых популярных авто месяца доминируют электромобили - 8 из 10", - сообщили в Укравтопроме.
Титул лидера рынка в декабре, как указано, получил электрокроссовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.
В целом топ-10 новых легковых автомобилей месяца таков:
- VOLKSWAGEN ID.UNYX - 825 ед.;
- BYD Leopard 3 - 735 ед.;
- BYD Sea Lion 06 - 641 ед.;
- RENAULT Duster - 582 ед.;
- ZEEKR 7X - 442 ед.;
- TOYOTA RAV-4 - 408 ед.;
- BYD Sea Lion 07 - 387 ед.;
- ZEEKR 001 - 363 ед.;
- BYD Yuan Up - 308 ед.;
- HONDA eNP2 - 306 ед.
