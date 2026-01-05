8 из 10 бестселлеров декабря среди новых авто в Украине - электрокары: какие модели

8 из 10 бестселлеров среди новых автомобилей, которым отдали предпочтение украинцы в декабре 2025 года, стали электрокары, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковых автомобилей. В этот раз в десятке самых популярных авто месяца доминируют электромобили - 8 из 10", - сообщили в Укравтопроме.

Титул лидера рынка в декабре, как указано, получил электрокроссовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.

В целом топ-10 новых легковых автомобилей месяца таков:

VOLKSWAGEN ID.UNYX - 825 ед.;

BYD Leopard 3 - 735 ед.;

BYD Sea Lion 06 - 641 ед.;

RENAULT Duster - 582 ед.;

ZEEKR 7X - 442 ед.;

TOYOTA RAV-4 - 408 ед.;

BYD Sea Lion 07 - 387 ед.;

ZEEKR 001 - 363 ед.;

BYD Yuan Up - 308 ед.;

HONDA eNP2 - 306 ед.

