4 января, 15:52 • 24413 просмотра
"Фамилии - по завершении формальных процедур": Зеленский анонсировал назначение глав пяти ОГА в ближайшее время
4 января, 15:39 • 50401 просмотра
Зеленский назначил временным главой Госпогранслужбы первого заместителя Вавринюка
4 января, 11:20 • 65858 просмотра
В Украину идет циклон: синоптик рассказала, где ожидать снег и дождь 5 январяPhoto
4 января, 09:34 • 50606 просмотра
Производят средства связи, РЭБ и микроэлектронику: Украина ввела санкции против компаний из рф
4 января, 02:44 • 58860 просмотра
Вице-президент Венесуэлы Делси Родригес возглавила страну после ареста Мадуро
3 января, 19:16 • 60233 просмотра
Масштабная перезагрузка государственной власти и судьба Главкома ВСУ: Зеленский дал ответ СМИ
3 января, 15:51 • 64142 просмотра
Трамп раскрыл планы США по Венесуэле после захвата Мадуро
3 января, 15:04 • 57271 просмотра
В пяти регионах Украины готовят назначение новых руководителей ОВА - Зеленский
3 января, 13:18 • 52020 просмотра
Украина и партнеры согласовали военный документ по поддержке ВСУ
2 января, 16:10 • 68294 просмотра
Украина передала Турции списки военнопленных для верификации и репатриации
Графики отключений электроэнергии
8 из 10 бестселлеров декабря среди новых авто в Украине - электрокары: какие модели

Киев • УНН

 • 682 просмотра

В декабре 2025 года 8 из 10 самых популярных новых автомобилей в Украине стали электрокары. Лидером рынка признан электрокроссовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.

8 из 10 бестселлеров декабря среди новых авто в Украине - электрокары: какие модели

8 из 10 бестселлеров среди новых автомобилей, которым отдали предпочтение украинцы в декабре 2025 года, стали электрокары, сообщили в ассоциации "Укравтопром" в понедельник, пишет УНН.

Детали

"В прошлом месяце за счет десяти самых популярных моделей было сформировано 40% украинского рынка новых легковых автомобилей. В этот раз в десятке самых популярных авто месяца доминируют электромобили - 8 из 10", - сообщили в Укравтопроме.

Титул лидера рынка в декабре, как указано, получил электрокроссовер VOLKSWAGEN ID.UNYX.

В целом топ-10 новых легковых автомобилей месяца таков:

  • VOLKSWAGEN ID.UNYX - 825 ед.;
    • BYD Leopard 3 - 735 ед.;
      • BYD Sea Lion 06 - 641 ед.;
        • RENAULT Duster - 582 ед.;
          • ZEEKR 7X - 442 ед.;
            • TOYOTA RAV-4 - 408 ед.;
              • BYD Sea Lion 07 - 387 ед.;
                • ZEEKR 001 - 363 ед.;
                  • BYD Yuan Up - 308 ед.;
                    • HONDA eNP2 - 306 ед.

                      Volkswagen выпустил новый электрокроссовер ID.UNYX 08: до 730 км и быстрая зарядка 800 В25.12.25, 08:26 • 3577 просмотров

                      Юлия Шрамко

                      ЭкономикаАвто
                      Техника