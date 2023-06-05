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42 людини загинули, тисячі залишилися без даху над головою на Гаїті після злив

Київ • УНН

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КИЇВ. 5 червня. УНН. За даними урядового агентства з реагування на стихійні лиха, за вихідні злив і масштабних повеней на Гаїті щонайменше 42 людини загинули, 11 зникли безвісти і понад 13 300 людей залишилися без даху над головою, інформує УНН.

42 людини загинули, тисячі залишилися без даху над головою на Гаїті після злив

Деталі

Управління цивільного захисту заявило, що погода також торкнулася не менше 7475 сімей і затопила 7500 будинків у кількох регіональних департаментах. Найбільше постраждало місто Леоган на південь від Порт-о-Пренс. У місті також зареєстровано щонайменше 11 смертей, повідомив у понеділок голова Управління цивільного захисту Джеррі Чандлер.

За словами Чендлера, в той час, як оцінка збитків продовжується, групи екстреного реагування мобілізовані та намагаються підтримати постраждалі спільноти. Разом із групами допомоги Організації Об'єднаних Націй волонтери цивільного захисту поступово надають постраждалим житло, продукти харчування та санітарно-гігієнічні об'єкти, а також питну воду.

Зливи, що почалися в п'ятницю, пройшли всього за кілька днів до початку сезону атлантичних ураганів цього року.

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