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НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности
18:32 • 16300 просмотра

НАБУгейт: новые детали дела адвокатов против НАБУ — детективов обвиняют в прослушивании, кумовстве, давлении на детей и юридической бессмысленности

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42 человека погибли, тысячи остались без крыши над головой на Гаити после ливней

Киев • УНН

 • 325047 просмотра

КИЕВ. 5 июня. УНН. По данным правительственного агентства по реагированию на стихийные бедствия, за выходные ливней и масштабных наводнений на Гаити по меньшей мере 42 человека погибли, 11 пропали без вести и более 13 300 человек остались без крыши над головой, информирует УНН.

42 человека погибли, тысячи остались без крыши над головой на Гаити после ливней

Детали

Управление гражданской защиты заявило, что погода также затронула не менее 7475 семей и затопила 7500 домов в нескольких региональных департаментах. Больше всего пострадал город Леоган к югу от Порт-о-Пренс. В городе также зарегистрировано по меньшей мере 11 смертей, сообщил в понедельник глава Управления гражданской защиты Джерри Чандлер.

По словам Чендлера, в то время, как оценка ущерба продолжается, группы экстренного реагирования мобилизованы и пытаются поддержать пострадавшие сообщества. Вместе с группами помощи Организации Объединенных Наций волонтеры гражданской защиты постепенно предоставляют пострадавшим жилье, продукты питания и санитарно-гигиенические объекты, а также питьевую воду.

Ливни, начавшиеся в пятницу, прошли всего за несколько дней до начала сезона атлантических ураганов этого года.

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