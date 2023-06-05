42 человека погибли, тысячи остались без крыши над головой на Гаити после ливней

Детали

Управление гражданской защиты заявило, что погода также затронула не менее 7475 семей и затопила 7500 домов в нескольких региональных департаментах. Больше всего пострадал город Леоган к югу от Порт-о-Пренс. В городе также зарегистрировано по меньшей мере 11 смертей, сообщил в понедельник глава Управления гражданской защиты Джерри Чандлер.

По словам Чендлера, в то время, как оценка ущерба продолжается, группы экстренного реагирования мобилизованы и пытаются поддержать пострадавшие сообщества. Вместе с группами помощи Организации Объединенных Наций волонтеры гражданской защиты постепенно предоставляют пострадавшим жилье, продукты питания и санитарно-гигиенические объекты, а также питьевую воду.

Ливни, начавшиеся в пятницу, прошли всего за несколько дней до начала сезона атлантических ураганов этого года.