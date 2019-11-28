Право України щодо визначення частотного ресурсу на Донбасі і в Криму підтримали 38 країн

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КИЇВ. 28 листопада. УНН. На Всесвітній конференції радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку, 38 країн підтримали заяву Уряду України щодо права України визначати частотний і номерний ресурс на територіях, тимчасово окупованих Росією. Про це йдеться у повідомленні пресслужби Держспецзв’язку, передає УНН.

"38 країн (серед яких 34 країни Європи, а також США, Канада, Австралія та Нова Зеландія) підтримали заяву Уряду України на Всесвітній конференції радіозв’язку Міжнародного союзу електрозв’язку (ВКР-19 МСЕ) щодо суверенного права України визначати частотний і номерний ресурс на своїх територіях, тимчасово окупованих Росією. Таким чином 38 держав-членів МСЕ підтвердили територіальну цілісність України, як це визначено у відповідних резолюціях Генеральної асамблеї ООН, та закликали МСЕ повністю виконувати положення резолюції ГА ООН №68/262 (2014 року) та не визнавати будь-які зміни статусу АР Крим та м. Севастополь", - йдеться у повідомленні пресслужби.

Повідомляється, що заяву було зроблено делегацією уряду України при підписанні Заключних актів ВКР-19 МСЕ, яка відбулася у м. Шарм-ель-Шейх з 27 жовтня до 22 листопада 2019 року.

У заяві уряд України, посилаючись на резолюції ГА ООН щодо територіальної цілісності України, наголосив:

- присвоєння, виділення, міжнародна координація та нотифікація частот на тимчасово окупованій частині території України — Автономній Республіці Крим та місті Севастополь і у деяких районах Донецької та Луганської областей є суверенним правом України і виконується виключно Адміністрацією України;

- будь-яке відповідне подання окупаційної влади щодо згаданих тимчасово окупованих територій України до МСЕ чи до держави - члена МСЕ суперечить положенням Статуту і Регламенту радіозв’язку МСЕ, порушує вимоги відповідних резолюцій ГА ООН, а також ігнорує узгоджену заяву Генерального секретаря МСЕ на Повноважній конференції 2014 року і заяву Генерального секретаря МСЕ.

Делегація Уряду України також заявила, що вона залишає за своїм Урядом право:

- вживати будь-яких заходів, які він вважатиме необхідними для захисту своїх інтересів, у разі, якщо інші держави — члени МСЕ будь-яким чином не дотримуватимуться положень Статуту і Конвенції МСЕ, Регламенту радіозв’язку МСЕ і Заключних актів ВКР-19, або якщо заяви та застереження, зроблені іншими державами - членами, поставлять під загрозу належне функціонування служб радіозв’язку на території України або будуть перешкоджати здійсненню всієї сукупності її суверенних прав;

- вживати будь-яких заходів, які він вважатиме необхідними для захисту своїх інтересів, якщо інші держави - члени Союзу будуть використовувати служби радіозв’язку з метою, яка суперечить тій, що викладена у Преамбулі до Статуту МСЕ і положеннях Регламенту радіозв’язку МСЕ, або якщо вони встановлять і будуть експлуатувати будь-які передавальні станції в межах міжнародно визнаних кордонів України без її згоди.

Як повідомлялося раніше в УНН, чотири країни закликали Росію взяти на себе відповідальність за імплементацію мінських угод. 

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