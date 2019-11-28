Право Украины относительно определения частотного ресурса на Донбассе и в Крыму поддержали 38 стран

"38 стран (среди которых 34 страны Европы, а также США, Канада, Австралия и Новая Зеландия) поддержали заявление правительства Украины на Всемирной конференции радиосвязи Международного союза электросвязи (ВКР-19 МСЭ) по суверенному праву Украины определять частотный и номерной ресурс на своих территориях, временно оккупированных Россией. Таким образом 38 государств-членов МСЭ подтвердили территориальную целостность Украины, как это определено в соответствующих резолюциях Генеральной ассамблеи ООН, и призвали МСЭ полностью выполнять положения резолюции ГА ООН №68 / 262 (2014 года) и не признавать любые изменения статуса АР Крым и г. Севастополь", - говорится в сообщении пресс-службы.

Сообщается, что заявление было сделано делегацией правительства Украины при подписании Заключительных актов ВКР-19 МСЭ, которое состоялось в г. Шарм-эль-Шейх с 27 октября до 22 ноября 2019 года.

В заявлении правительство Украины, ссылаясь на резолюции ГА ООН по территориальной целостности Украины, отметило:

- присвоение, выделение, международная координация и нотификация частот на временно оккупированной части территории Украины - Автономной Республике Крым и городе Севастополь и в некоторых районах Донецкой и Луганской областей является суверенным правом Украины и выполняется исключительно Администрацией Украины;

- любое соответствующее представление оккупационных властей относительно упомянутых временно оккупированных территорий Украины в МСЭ или к государству - члену МСЭ противоречит положениям Устава и Регламента радиосвязи МСЭ, нарушает требования соответствующих резолюций ГА ООН, а также игнорирует согласованное заявление Генерального секретаря МСЭ на Полномочной конференции 2014 года и заявление Генерального секретаря МСЭ.

Делегация правительства Украины также заявила, что она оставляет за своим правительством право:

- принимать любые меры, которые она сочтет необходимыми для защиты своих интересов, в случае, если другие государства - члены МСЭ каким-либо образом не будут соблюдать положения Устава и Конвенции МСЭ, Регламента радиосвязи МСЭ и Заключительных актов ВКР-19 или если заявления и оговорки, сделанные другими государствами - членами, поставят под угрозу надлежащее функционирование служб радиосвязи на территории Украины или будут препятствовать осуществлению всей совокупности ее суверенных прав;

- принимать любые меры, которые она сочтет необходимыми для защиты своих интересов, если другие государства - члены Союза будут использовать службы радиосвязи с целью, противоречащей той, что изложена в преамбуле к Уставу МСЭ и положениях Регламента радиосвязи МСЭ, или если они установят и будут эксплуатировать любые передающие станции в пределах международно признанных границ Украины без ее согласия.

Как сообщалось ранее в УНН, четыре страны призвали Россию взять на себя ответственность за имплементацию минских соглашений.