Чотири країни закликали Росію взяти на себе відповідальність за імплементацію мінських угод
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністри закордонних справ Естонії, Литви, Швеції та України закликали Росію взяти на себе відповідальність за імплементацію мінських угод. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.
Повідомляється, що міністр закордонних справ Естонії Урмас Рейнсалу, міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, міністр закордонних справ Швеції Анн Лінде та міністр закордонних справ України Вадим Пристайко зробили спільну заяву, у якій нагадали про незмінну підтримку суверенітету, територіальної цілісності, єдності та незалежності України в межах міжнародно визнаних кордонів.
“Міністри позитивно оцінили наполегливі зусилля України розв’язати конфлікт на Сході України, спричинений триваючою російською агресією, мирним шляхом на користь Українського народу та Європи у цілому. Вони підкреслили важливість досягнення тривалого політичного рішення конфлікту на основі повного виконання Мінських домовленостей та закликали Росію повною мірою визнати свою відповідальність у цьому зв’язку”, — йдеться у повідомленні.
Також вказано, що МЗС чотирьох країн закликали Росію поважати міжнародне право та основоположні принципи та відмовитися від дій, які суперечать цим принципам.
“Ми категорично засуджуємо чітке порушення суверенітету та територіальної цілісності України, здійснене шляхом актів агресії російськими збройними силами з лютого 2014 р., та спроби незаконної анексії Російською Федерацією Автономної Республіки Крим та м. Севастополь, яку ми не визнаємо. Ми залишаємося відданими політиці невизнання, у т.ч. шляхом обмежувальних заходів”, — вказано у повідомленні.
Окрім того, у контексті повернення Україні кораблів, які було незаконно захоплено Росією у 2018 р., міністри закликали РФ виконати свої міжнародні зобов’язання і забезпечити безперешкодний доступ до українських портів у Азовському морі та свободу навігації.
Нагадаємо, раніше повідомлялось, що ЄС продовжить санкції проти Росії, але може піти на зближення.