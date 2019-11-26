Чотири країни закликали Росію взяти на себе відповідальність за імплементацію мінських угод

КИЇВ. 26 листопада. УНН. Міністри закордонних справ Естонії, Литви, Швеції та України закликали Росію взяти на себе відповідальність за імплементацію мінських угод. Про це повідомляє УНН з посиланням на пресслужбу Міністерства закордонних справ України.