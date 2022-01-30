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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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10:51 • 68715 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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30 січня — Міжнародний день без Інтернету

30 січня — Міжнародний день без Інтернету

Київ • УНН

 • 82908 перегляди

КИЇВ. 30 січня. УНН. 30 січня, відзначають Міжнародний день без Інтернету, в Україні святкують День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил. Також сьогодні Всесвітній день допомоги хворим на проказу. Віряни вшановують пам'ять Антонія Димського (Великого), повідомляє УНН.

Міжнародний день без Інтернету

Цього року свято припадає на 30 січня. Захід запровадили ще 2000 року, коли Інтернет лише набував своєї популярності. Сьогодні це саме той простір, де люди можуть працювати, спілкуватися, знаходити інформацію та розважатися. В розвинених країнах світу суспільство не може існувати без мережі жодного дня. Проте людям потрібно нагадати, що навколо них чудовий світ, який потребує їхньої уваги. Саме для цього і було придумане це свято.

День спеціаліста військово-соціального управління Збройних Сил

Головними обов’язками людини, яка займає таку посаду, є: проведення виховної роботи в армійських колах, психологічна реабілітація учасників АТО/ООС, професійно-психологічний відбір призваних до ЗСУ громадян. Тобто своє професійне свято 30 січня святкують психологи, соціологи і інші спеціалісти, які допомагають створити позитивний імідж ЗСУ та відповідають за дисципліну в армії.

Всесвітній день допомоги хворим на проказу

Подія традиційно проходить в останню неділю січня. Запровадив її Рауль Фоллеро, який був відомим громадським діячем та більшу частину свого життя провів у боротьбі з цим важким недугом. Навіть сьогодні хвороба дуже розповсюджена в Непалі, Бразилії, Індії, М’янмі.

День пам’яті Антонія Димського (Великого)

Саме його вважають основоположником чернецтва та відлюдництва духовенства.

Народився преподобний Антоній у Єгипті. Його родина була дуже багатою та сповідувала християнство. Саме тому хлопчика виховували згідно з християнськими канонами. Коли померли батьки Антоній пожертвував всю свою спадщину нужденним та біднякам, а сам пішов жити у печеру. Там він практикував духовний розвиток, щоденно молився.

Потім знайшов притулок у руїнах фортеці. Там Антоній прожив цілих 20 років. Преподобний заснував монастир, але сам бував там дуже рідко. Приходив тільки для того, щоб розповісти настанови своїм учням та вірянам.

Також він був знайомий з Павлом Фівейським. Павло був одним з тих, хто поховав Антонія, коли той помер у віці 105 років в своїй печері.

Іменини

День Ангела святкують: Антон, Павло, Віктор, Іван, Георгій, Антоніна.

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