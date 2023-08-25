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26 серпня: День української авіації, Всесвітній день собак

26 серпня: День української авіації, Всесвітній день собак

Київ • УНН

 • 2615092 перегляди

КИЇВ. 26 серпня. УНН. Сьогодні, 26 серпня відзначається День авіації України. Подія, згідно указу Президента України, була започаткована у 1993 році, пише УНН.

День авіації Україні, це у першу чергу професійне свято людей, які мають відношення до авіабудівельної галузі та цивільної авіації.

Незважаючи на усі економічні труднощі, Україна до цього часу залишається однією з небагатьох країн у світі, які мають практично повний цикл створення та виробництва авіаційної техніки.

Окрасою інженерної думки українських авіаконструкторів був і є найбільшій у світі літак АН-255 Мрія. Літак, який існував в єдиному екземплярі, був практично знищений в аеропорту Гостомель під час російського вторгнення в Україну в лютому 2022 року.

Є думка, що, незважаючи на суттєві пошкодження, літак поступово можна відновити.

26 серпня – це Всесвітній день собаки. Ініціаторкою події є американська захисниця тварин Коллін Пейдж. А дату обпала на честь, що саме 26 серпня, коли їй було 10 років, вона забрала до себе собаку з притулку.

До речі, вона заснувала не тільки День собаки, але й День кішки, День цуценят, День домашніх тварин, День пляжу та інші свята, пов’язані з природою та живими істотами.

Також 26 серпня щороку у світі відзначають День туалетного паперу. Подія була започаткована у США в 2015 році.

Вважається, що перший такий папір з’явився в Китаї ще у II сторіччі. А вже згодом у Піднебесній розпочалося його масове виробництво.

У Європі про існування туалетного паперу дізналися завдяки мандрівнику Марко Поло.

Винахідником туалетного паперу таким, яким ми його, в принципі, йог звикли бачити вважають американця Джозефа Гайетті. У 1857 році він у коробках почав випускати папір спеціального призначення, який був просякнутий алое і, навіть, захищений водяними знаками з прізвищем виробника.

Звичні нам рулони з'явилися на світ у Філадельфії на паперовій фабриці Скотта. А перфорація додалася в Німеччині.

Ще сьогодні можна відзначити День далекобійника та неофіційний Міжнародний день актора.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті Максима Сповідника.
Максим Сповідник народився у 6-му столітті у християнській родині. За його освіченість тодішній імператор Іраклій взяв Максима Сповідника помічником.

Однак, вже за декілька років він покинув імператорську службу. Вирішив повністю присвятити себе служінню Господу, усамітнився і став ченцем.

Через рішучу боротьбу з язичниками йому доводилося постійно переїжджати.
За часів імператора Костянтина ІІ Максима Сповідника засудили як державного злочинця. За однією версією, його закатували до смерті, за іншою – відправили у заслання, де він і помер.

Іменини 26 серпня святкують Максим, Микола, Яків, Костянтин, Олексій, Ірина, Ксенія, Євдокія.

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