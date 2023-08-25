26 августа: День украинской авиации, Всемирный день собак

День авиации Украины, это в первую очередь профессиональный праздник людей, которые имеют отношение к авиастроительной отрасли и гражданской авиации.

Несмотря на все экономические трудности, Украина до сих пор остается одной из немногих стран в мире, которые имеют практически полный цикл создания и производства авиационной техники.

Украшением инженерной мысли украинских авиаконструкторов был и есть самый большой в мире самолет АН-255 Мрия. Самолет, который существовал в единственном экземпляре, был практически уничтожен в аэропорту Гостомель во время российского вторжения в Украину в феврале 2022 года.

Есть мнение, что, несмотря на существенные повреждения, самолёт постепенно можно восстановить.

26 августа – это Всемирный день собаки. Инициатором события является американская защитница животных Коллин Пейдж. А дату выбрала в честь, что именно 26 августа, когда ей было 10 лет, она забрала к себе собаку из приюта.

Кстати, она основала не только День собаки, но и День кошки, День щенков, День домашних животных, День пляжа и другие праздники, связанные с природой и живыми существами.

Также 26 августа ежегодно в мире отмечают День туалетной бумаги. Событие было основано в США в 2015 году.

Считается, что первая такая бумага из’появилась в Китае еще во II веке. А уже потом в Поднебесной началось ее массовое производство.

В Европе о существовании туалетной бумаги узнали благодаря путешественнику Марко Поло.

Изобретателем туалетной бумаги такой, какой мы ее, в принципе, привыкли видеть, считают американца Джозефа Гайетти. В 1857 году он в коробках начал выпускать бумагу специального назначения, которая была пропитана алоэ и даже защищена водяными знаками с фамилией производителя.

Привычные нам рулоны появились на свет в Филадельфии на бумажной фабрике Скотта. А перфорация добавилась в Германии.

Еще сегодня можно отметить День дальнобойщика и неофициальный Международный день актера.

По церковному календарю сегодня День памяти Максима Исповедника.

Максим Исповедник родился в 6-м веке в христианской семье. За его образованность тогдашний император Ираклий взял Максима Исповедника помощником.

Однако, уже через несколько лет он покинул императорскую службу. Решил полностью посвятить себя служению Господу, уединился и стал монахом.

Из-за решительной борьбы с язычниками ему приходилось постоянно переезжать.

Во времена императора Константина II Максима Исповедника осудили как государственного преступника. По одной версии, его замучили до смерти, по другой – отправили в ссылку, где он и умер.

Именины 26 августа празднуют Максим, Николай, Яков, Константин, Алексей, Ирина, Ксения, Евдокия.