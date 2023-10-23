24 жовтня: Міжнародний день дій на захист клімату, День дипломатів

Мета Міжнародного дня дій на захист клімату — привернення уваги державних діячів та громадських організацій до проблем змін клімату, які відбуваються під впливом людської діяльності.

Також климатичні активісти проведенням різноманітних заходів у цей день пропагують ідею, що охорона довкілля є обов’язком кожної людини.

З 2017 року 24 жовтня відзначається Міжнародний день дипломатів.

З ініціативою заснувати таку подію виступив один індійський дипломат, а перше святкування відбулося у Бразилії.

З кожним роком все більше країн долучаються до Міжнародного дня дипломатів.

З 1978 року за ініціативи ООН 24 жовтня розпочинається Тиждень роззброєння.

Мета події — переконати політиків, що необхідно зупинити гонку озброєнь, відмовитися від ядерної зброї, обмежити розповсюдження зброї, яка використовується у військових конфліктах.

Також сьогодні розпочинається Глобальний тиждень медіа- та інформаційної грамотності.

Протягом тижня проводяться різноманітні заходи, мета яких — озброїти людей навичками та знаннями, необхідними для відповідальної та ефективної навігації в цифровому та інформаційному просторі, допомогти ефективно протидіяти пропаганді та дезинформації.

Ще 24 жовтня — це Всесвітній день боротьби з поліомієлітом — невиліковною хворобою, попередити яку може лише вчасна вакцинація.

На думку медиків, щеплення 95% людей повністю припинить розповсюдження поліовірусу Водночас вони попереджують, що зниження кількості щеплень за десять років призведе до масових спалахів хвороби, у результаті яких захворіє та може загинути понад 200 тисяч людей.

За церковним календарем сьогодні день пам’яті мученика Арефа.

Чоловік жив у ІІІ столітті і був помічником відомого єпископа Симеона.

Коли посилилися гоніння на християн, Симеона, Арефа та ще багатьох людей кинули до в’язниці.

Арефа жорстоко катували, але він не відрікся від Господа, і не зрадив єпископа. Чоловіка та ще понад дві тисячі християн засудили до страти.

За однією версією — їм відрубали голови, за іншою — всіх живцем закопали у землю.

Іменини сьогодні святкують Афанасій, Олександр, Олексій, Теофіл.