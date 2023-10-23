24 жовтня: Міжнародний день дій на захист клімату, День дипломатів
Київ • УНН
КИЇВ. 24 жовтня. УНН. Сьогодні, 24 жовтня, відзначається Міжнародний день дій на захист клімату. Подія була започаткована у 2009 році за ініціативи групи кліматичних активістів, пише УНН.
Мета Міжнародного дня дій на захист клімату — привернення уваги державних діячів та громадських організацій до проблем змін клімату, які відбуваються під впливом людської діяльності.
Також климатичні активісти проведенням різноманітних заходів у цей день пропагують ідею, що охорона довкілля є обов’язком кожної людини.
З 2017 року 24 жовтня відзначається Міжнародний день дипломатів.
З ініціативою заснувати таку подію виступив один індійський дипломат, а перше святкування відбулося у Бразилії.
З кожним роком все більше країн долучаються до Міжнародного дня дипломатів.
З 1978 року за ініціативи ООН 24 жовтня розпочинається Тиждень роззброєння.
Мета події — переконати політиків, що необхідно зупинити гонку озброєнь, відмовитися від ядерної зброї, обмежити розповсюдження зброї, яка використовується у військових конфліктах.
Також сьогодні розпочинається Глобальний тиждень медіа- та інформаційної грамотності.
Протягом тижня проводяться різноманітні заходи, мета яких — озброїти людей навичками та знаннями, необхідними для відповідальної та ефективної навігації в цифровому та інформаційному просторі, допомогти ефективно протидіяти пропаганді та дезинформації.
Ще 24 жовтня — це Всесвітній день боротьби з поліомієлітом — невиліковною хворобою, попередити яку може лише вчасна вакцинація.
На думку медиків, щеплення 95% людей повністю припинить розповсюдження поліовірусу Водночас вони попереджують, що зниження кількості щеплень за десять років призведе до масових спалахів хвороби, у результаті яких захворіє та може загинути понад 200 тисяч людей.
За церковним календарем сьогодні день пам’яті мученика Арефа.
Чоловік жив у ІІІ столітті і був помічником відомого єпископа Симеона.
Коли посилилися гоніння на християн, Симеона, Арефа та ще багатьох людей кинули до в’язниці.
Арефа жорстоко катували, але він не відрікся від Господа, і не зрадив єпископа. Чоловіка та ще понад дві тисячі християн засудили до страти.
За однією версією — їм відрубали голови, за іншою — всіх живцем закопали у землю.
Іменини сьогодні святкують Афанасій, Олександр, Олексій, Теофіл.