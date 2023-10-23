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24 октября: Международный день действий в защиту климата, День дипломатов

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 октября. УНН. Сегодня, 24 октября, отмечается Международный день действий в защиту климата. Событие было основано в 2009 году по инициативе группы климатических активистов, пишет УНН.

24 октября: Международный день действий в защиту климата, День дипломатов

Цель Международного дня действий в защиту климата — привлечение внимания государственных деятелей и общественных организаций к проблемам изменений климата, которые происходят под влиянием человеческой деятельности.

Также климатические активисты проведением различных мероприятий в этот день пропагандируют идею, что охрана окружающей среды является обязанностью’каждого человека.

С 2017 года 24 октября отмечается Международный день дипломатов.
С инициативой учредить такое событие выступил один индийский дипломат, а первое празднование состоялось в Бразилии.

С каждым годом всё больше стран присоединяются к Международному дню дипломатов.

С 1978 года по инициативе ООН 24 октября начинается Неделя разоружения.

Цель события — убедить политиков, что необходимо остановить гонку вооружений, отказаться от ядерного оружия, ограничить распространение оружия, используемого в военных конфликтах.

Также сегодня начинается Глобальная неделя медиа- и информационной грамотности.

В течение недели проводятся различные мероприятия, цель которых — вооружить людей навыками и знаниями, необходимыми для ответственной и эффективной навигации в цифровом и информационном пространстве, помочь эффективно противодействовать пропаганде и дезинформации.

Еще 24 октября — это Всемирный день борьбы с полиомиелитом — неизлечимой болезнью, предупредить которую может только своевременная вакцинация.

По мнению медиков, прививка 95% людей полностью прекратит распространение полиовируса В то же время они предупреждают, что снижение количества прививок за десять лет приведет к массовым вспышкам болезни, в результате которых заболеет и может погибнуть более 200 тысяч человек.

По церковному календарю сегодня день памяти мученика Арефа.
Человек жил в III веке и был помощником известного епископа Симеона.

Когда усилились гонения на христиан, Симеона, Арефа и еще многих людей бросили в тюрьму.

Арефа жестоко пытали, но он не отрекся от Господа и не предал епископа. Мужчину и еще более двух тысяч христиан приговорили к казни.

По одной версии — им отрубили головы, по другой — всех заживо закопали в землю.

Именины сегодня празднуют Афанасий, Александр, Алексей, Теофил.

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