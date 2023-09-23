24 вересня: Всеукраїнській день дошкілля, Міжнародний день глухих

На початок повномасштабної російської агресії в Україні функціонувало близько 15 тисяч дитячих садочків. За час війни більше 70 з них повністю зруйновані, більше 1 тисячі пошкоджені. Майже 850 тисяч дитсадків опинилися на тимчасово окупованих територіях.

Незважаючи на складні умови, працівники дошкільних закладів продовжують сумлінно виконувати свою роботу. Діти мають змогу відвідувати більше 6-ти тисяч дитсадків, і ця кількість постійно зростає. Решта — працюють за змішаною формою або дистанційно.

Ще одне сьогоднішнє професійне свято в Україні, яке так само відзначається у четверту неділю вересня — День машинобудівника.

24 вересня відзначається Міжнародний День глухих — подія була започаткована у 1951 році.

Згідно зі статистичними даними, на 100 осіб в середньому припадає 1 людина, яка є носієм гена глухоти.

В Україні нині нараховується близько 40 тисяч людей із вадами слуху.

Також цього року 24 вересня — це Всесвітній день річок.

Мета події — привернути увагу людства до того, що його діяльність у басейнах річок негативно впливає на флору та фауну.

За оцінками вчених, за останні 50 років популяції рослин та тварин, ареалом існування яких є річки, скоротилися приблизно на 80%.

Ще сьогодні можна відзначити Міжнародний день караванника, Всесвітній день проти патентів на програмне забезпечення, Міжнародний дочок.

За церковним календарем сьогодні День пам’яті мучениці рівноапостольної Текли.

Текла жила на території сучасної Туреччини, і виховувалася у язичницькій родині. У 18 років батьки вирішили видати дівчину заміж.

Але у той час до міста завітав апостол Павло. Текла була настільки вражена його проповіддю, що вирішила присвятити своє життя служінню Господу.

Апостола кинули до в’язниці, але Текла викупила його. Супроводжувала Павла та стала його духовною донькою.

За переказами, могла зцілювати хворих та творити дива.

Після смерті її поховали на території сучасної Сирії, а її могила стала місцем паломництва.

Іменини 24 вересня святкують Дмитро, Сергій, Герман, Федора.