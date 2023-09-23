24 сентября: Всеукраинский день дошкольного образования, Международный день глухих

На начало полномасштабной российской агрессии в Украине функционировало около 15 тысяч детских садов. За время войны более 70 из них полностью разрушены, более 1 тысячи повреждены. Почти 850 тысяч детсадов оказались на временно оккупированных территориях.

Несмотря на сложные условия, работники дошкольных учреждений продолжают добросовестно выполнять свою работу. Дети имеют возможность посещать более 6-ти тысяч детсадов, и это количество постоянно растет. Остальные — работают по смешанной форме или дистанционно.

Еще один сегодняшний профессиональный праздник в Украине, который так же отмечается в четвертое воскресенье сентября — День машиностроителя.

24 сентября отмечается Международный День глухих — событие было основано в 1951 году.

Согласно статистическим данным, на 100 человек в среднем приходится 1 человек, являющийся носителем гена глухоты.

В Украине в настоящее время насчитывается около 40 тысяч людей с недостатками слуха.

Также в этом году 24 сентября — это Всемирный день рек.

Цель события — привлечь внимание человечества к тому, что его деятельность в бассейнах рек негативно влияет на флору и фауну.

По оценкам ученых, за последние 50 лет популяции растений и животных, ареалом обитания которых являются реки, сократились примерно на 80%.

Еще сегодня можно отметить Международный день караванщика, Всемирный день против патентов на программное обеспечение, Международный день дочек.

По церковному календарю сегодня День памяти’мученицы равноапостольной Теклы.

Текла жила на территории современной Турции, и воспитывалась в языческой семье. В 18 лет родители решили выдать девушку замуж.

Но в то время в город приехал апостол Павел. Текла была настолько поражена его проповедью, что решила посвятить свою жизнь служению Господу.

Апостола бросили в в тюрьму, но Текла выкупила его. Сопровождала Павла и стала его духовной дочерью.

По преданию, могла исцелять больных и творить чудеса.

После смерти её похоронили на территории современной Сирии, а её могила стала местом паломничества.

Именины 24 сентября празднуют Дмитрий, Сергей, Герман, Федора.