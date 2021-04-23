23 квітня: сьогодні Всесвітній день психолога

Свята

Сьогодні відзначають Всесвітній день книги та авторського права. ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури. Адже саме цього дня померли Сервантес і де ля Вега, народився Моріс Дрюон. Традиція святкування Дня книжки народилася у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Сьогодні Всесвітній день книжки святкують у 190 країнах світу.

Це свято має на меті сприяти поширювати задоволення від книжок і читання. Щороку 23 квітня у всьому світі проводять святкування, мета яких — визнати чарівну силу книг, що є зв'язком між минулим і майбутнім, мостом між поколіннями та культурами. З цієї нагоди ЮНЕСКО та міжнародні організації, які представляють три основні галузі книжкової індустрії — видавців, книгорозповсюджувачів та бібліотеки, вибирають місто яке стає Світовою книжковою столицею.

23 квітня - Міжнародний день англійської мови, встановлений ООН на честь дня смерті Вільяма Шекспіра. Свято було засновано ООН у 2010 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН. Також сьогодні відзначають Міжнародний день іспанської мови, встановлений ООН на честь дня смерті Мігеля Сервантеса.

В Україні 23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога. Психологія - це прикладна й академічна наука, що вивчає поведінку, психіку і психічні процеси людини. Наукова психологія постійно розвивається і є система теоретичних, експериментальних і методичних властивостей пізнання. Дослідження психічних явищ є фундаментальною основою сучасної психології.

Релігійне свято

23 квітня у православній церкві вшановують 39-х мучеників на чолі з Терентієм Африканським. Сьогодні прийнято помолитися мученикам та попросити тілесного та духовного зцілення.

Іменини

23 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Григорій, Дмитро, Максим та Терентій.