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23 квітня: сьогодні Всесвітній день психолога

23 квітня: сьогодні Всесвітній день психолога

Київ • УНН

 • 70140 перегляди

КИЇВ. 23 квітня. УНН. У цей день, 23 квітня, відзначають Всесвітній день книги та авторського права, англійської та іспанської мов. В Україні відзначають Всеукраїнський день психолога. Про ці та інше свята пише УНН.

Свята

Сьогодні відзначають Всесвітній день книги та авторського права. ЮНЕСКО обрала цю дату з огляду на її символічність для світової літератури. Адже саме цього дня померли Сервантес і де ля Вега, народився Моріс Дрюон. Традиція святкування Дня книжки народилася у Каталонії, де 23 квітня на День Юрія традиційно дарували троянду за кожну куплену книжку. Сьогодні Всесвітній день книжки святкують у 190 країнах світу.

Це свято має на меті сприяти поширювати задоволення від книжок і читання. Щороку 23 квітня у всьому світі проводять святкування, мета яких — визнати чарівну силу книг, що є зв'язком між минулим і майбутнім, мостом між поколіннями та культурами. З цієї нагоди ЮНЕСКО та міжнародні організації, які представляють три основні галузі книжкової індустрії — видавців, книгорозповсюджувачів та бібліотеки, вибирають місто яке стає Світовою книжковою столицею.

23 квітня - Міжнародний день англійської мови, встановлений ООН на честь дня смерті Вільяма Шекспіра. Свято було засновано ООН у 2010 році для святкування багатомовності та культурного різноманіття, а також для сприяння рівноправному використанню всіх шести офіційних мов ООН. Також сьогодні відзначають Міжнародний день іспанської мови, встановлений ООН на честь дня смерті Мігеля Сервантеса. 

В Україні 23 квітня відзначають Всеукраїнський день психолога. Психологія - це прикладна й академічна наука, що вивчає поведінку, психіку і психічні процеси людини. Наукова психологія постійно розвивається і є система теоретичних, експериментальних і методичних властивостей пізнання. Дослідження психічних явищ є фундаментальною основою сучасної психології.

Релігійне свято

23 квітня у православній церкві вшановують 39-х мучеників на чолі з Терентієм Африканським. Сьогодні прийнято помолитися мученикам та попросити тілесного та духовного зцілення.

Іменини

23 квітня, іменини відзначають власники таких імен: Олександр, Григорій, Дмитро, Максим та Терентій.

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