23 апреля: сегодня Всемирный день психолога
Киев • УНН
КИЕВ. 23 апреля. УНН. В этот день, 23 апреля, отмечается Всемирный день книги и авторского права, английского и испанского языков. В Украине отмечают Всеукраинский день психолога. Об этих и других праздниках пишет УНН.
Праздники
Сегодня отмечают Всемирный день книги и авторского права. ЮНЕСКО выбрала эту дату с учетом ее символичность для мировой литературы. Ведь именно в этот день умерли Сервантес и де ля Вега, родился Морис Дрюон. Традиция празднования Дня книги родилась в Каталонии, где 23 апреля на День Юрия традиционно дарили розу за каждую купленную книгу. Сегодня Всемирный день книги празднуют в 190 странах мира.
Этот праздник имеет целью способствовать распространять удовольствие от книг и чтения. Каждый год 23 апреля во всем мире проводят празднования, цель которых - признать волшебную силу книг, является связью между прошлым и будущим, мостом между поколениями и культурами. По этому случаю ЮНЕСКО и международные организации, которые представляют три основные области книжной индустрии - издателей, книгораспространителей и библиотеки, выбирают город, который становится Всемирной книжной столицей.
23 апреля - Международный день английского языка, установленный ООН в честь дня смерти Уильяма Шекспира. Праздник был учрежден ООН в 2010 году для празднования многоязычия и культурного многообразия, а также для содействия равноправном использованию всех шести официальных языков ООН. Также сегодня отмечают Международный день английского языка, установленный ООН в честь дня смерти Мигеля Сервантеса.
В Украине 23 апреля отмечают Всеукраинский день психолога. Психология - это прикладная и академическая наука, изучающая поведение, психику и психические процессы человека. Научная психология постоянно развивается и система теоретических, экспериментальных и методических свойств познания. Исследование психических явлений является фундаментальной основой современной психологии.
Религиозный праздник
23 апреля в православной церкви чествуют 39-х мучеников во главе с Терентием Африканским. Сегодня принято молиться мученикам и попросить телесного и духовного исцеления.
Именины
23 апреля, именины отмечают владельцы таких имен: Александр, Григорий, Дмитрий, Максим и Терентий.