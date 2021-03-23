23 березня: яке свято сьогодні

Свята

Починаючи з 23 березня 1961 року відзначається Всесвітній метеорологічний день. Чи не кожна людина щоденно цікавиться погодою. Вона часто є визначальною в нашому житті. І, мабуть, немає такої сфери, яка хоча б опосередковано не залежала від впливу метеорологічних явищ. Тим, якою буде погода, визначається діяльність багатьох сфер народного господарства, транспортної галузі тощо.

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Кожен рік економіка країн всього світу зазнає колосальних збитків від наслідків природних катаклізмів. Більше 80% всіх стихійних лих має метеорологічне походження. Складно переоцінити значення метеорології в житті суспільства.

Зокрема, в цей день також святкують Міжнародний день ОК. Прийнято вважати, що саме з 23 березня 1839 року почалась історія цього скорочення, коли в газеті The Boston Morning Post було надруковано вираз “о’кей”, який означав — “було б здорово — це було б ОК”.

Крім цього, 23 березня в святкують Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва. Відповідне свято було встановлено ще на початку тисячоліття, коли в 2000 році указ № 484/2000 видав президент України. Свято має на меті врахувати вагомий внесок працівників культури і любителів у відродження української національної культури, розвиток народної творчості, активну культурно просвітницьку діяльність.

Релігійні свята

За релігійним календарем на 23 березня припадає день Святого Кодрата, який походив зі знатної родини. Володіючи значним багатством, святий не шкодував коштів на допомогу братам-християнам, які були в ув’язненні за віру.

Іменини

Сьогодні іменини відзначають власники наступних імен: Анастасія, Василина, Віктор, Галина, Денис, Купріян, Клавдій, Кіндрат, Леонід, Ніка, Никифор, Павло, Папій, Федір.