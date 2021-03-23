23 марта: какой праздник сегодня

Праздники

Начиная с 23 марта 1961 года отмечается Всемирный метеорологический день. Чуть ли не каждый человек ежедневно интересуется погодой. Она часто является определяющей в нашей жизни. И, пожалуй, нет такой сферы, которая хотя бы косвенно не зависела от влияния метеорологических явлений. Тем, какой будет погода, определяется деятельность многих сфер народного хозяйства, транспортной отрасли и т.д.

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Каждый год экономика стран всего мира несет колоссальные убытки от последствий природных катаклизмов. Более 80% всех стихийных бедствий имеет метеорологическое происхождения. Сложно переоценить значение метеорологии в жизни общества.

В частности, в этот день также празднуют Международный день ОК. Принято считать, что именно с 23 марта 1839 года началась история этого сокращения, когда в газете The Boston Morning Post было напечатано выражение “о’кей”, означавший — “было бы здорово — это было бы ОК”.

Кроме этого, 23 марта в празднуют Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Соответствующий праздник был установлен еще в начале тысячелетия, когда в 2000 году указ № 484/2000 издал президент Украины. Праздник имеет целью учесть весомый вклад работников культуры и любителей в возрождение украинской национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно просветительскую деятельность.

Религиозные праздники

По религиозным календарем на 23 марта приходится день Святого Кодрата, который происходил из знатной семьи. Обладая значительным богатством, святой не жалел средств на помощь братьям-христианам, были в заключении за веру.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Киприан, Клавдий, Кондрат, Леонид, Ника, Никифор, Павел, Папий, Федор.