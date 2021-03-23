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"От этого украинцы не будут жить дольше": Богомолец о списках препаратов, которые подешевели с 1 марта
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Трагедия на полигоне в Днепропетровской области в результате вражеского ракетного удара: ГБР начало производство

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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В Лос-Анджелесе прошла церемония Оскар-2025: список победителей
3 марта, 04:20 • 189246 просмотра

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5 новых сериалов марта: от супергероев до таинственных семейных драм
2 марта, 18:35 • 273573 просмотра

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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить
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Великий пост 2025: что можно есть, а в чем лучше себя ограничить

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне
2 марта, 17:53 • 157447 просмотра

Фон дер Ляйен анонсировала «всеобъемлющий план» для усиления безопасности ЕС - итоги саммита в Лондоне

Британия выделит Украине 1,6 млрд фунтов на производство ракет для ПВО
2 марта, 17:42 • 142991 просмотра

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23 марта: какой праздник сегодня

23 марта: какой праздник сегодня

Киев  •  УНН

 • 24512 просмотра

КИЕВ. 23 марта. УНН. В этот день, 23 марта, в мире отмечают Международный день OK, Всемирный день метеоролога и Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Об этих и других праздниках пишет УНН.

Праздники

Начиная с 23 марта 1961 года отмечается Всемирный метеорологический день. Чуть ли не каждый человек ежедневно интересуется погодой. Она часто является определяющей в нашей жизни. И, пожалуй, нет такой сферы, которая хотя бы косвенно не зависела от влияния метеорологических явлений. Тем, какой будет погода, определяется деятельность многих сфер народного хозяйства, транспортной отрасли и т.д.

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Каждый год экономика стран всего мира несет колоссальные убытки от последствий природных катаклизмов. Более 80% всех стихийных бедствий имеет метеорологическое происхождения. Сложно переоценить значение метеорологии в жизни общества.

В частности, в этот день также празднуют Международный день ОК. Принято считать, что именно с 23 марта 1839 года началась история этого сокращения, когда в газете The Boston Morning Post было напечатано выражение “о’кей”, означавший — “было бы здорово — это было бы ОК”.

Кроме этого, 23 марта в празднуют Всеукраинский день работников культуры и любителей народного искусства. Соответствующий праздник был установлен еще в начале тысячелетия, когда в 2000 году указ № 484/2000 издал президент Украины. Праздник имеет целью учесть весомый вклад работников культуры и любителей в возрождение украинской национальной культуры, развитие народного творчества, активную культурно просветительскую деятельность.

Религиозные праздники

По религиозным календарем на 23 марта приходится день Святого Кодрата, который происходил из знатной семьи. Обладая значительным богатством, святой не жалел средств на помощь братьям-христианам, были в заключении за веру.

Именины

Сегодня именины отмечают владельцы следующих имен: Анастасия, Василиса, Виктор, Галина, Денис, Киприан, Клавдий, Кондрат, Леонид, Ника, Никифор, Павел, Папий, Федор.

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