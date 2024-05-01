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19 людей загинули в результаті обвалу на шосе на півдні Китаю

19 людей загинули в результаті обвалу на шосе на півдні Китаю

Київ • УНН

 • 16267 перегляди

19 людей загинули і 18 автомобілів опинилися у пастці після обвалу частини шосе в провінції Гуандун на півдні Китаю.

19 людей загинули внаслідок обвалення дороги у провінції Гуандун на півдні Китаю, повідомило CGTN, пише УНН.

Деталі

Згідно з даними місцевої влади, 19 людей загинули, а 18 автомобілів опинилися у пастці внаслідок обвалення частини швидкісної автомагістралі рано-вранці в середу в провінції Гуандун на півдні Китаю.

У лікарні перебувають щонайменше 30 осіб без небезпечних для життя травм.

У рятувальній операції задіяно понад 500 осіб.

Автобус розбився на шосе біля столиці Мексики: 18 загиблих, 32 поранених29.04.24, 13:54 • 18454 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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