19 людей загинули в результаті обвалу на шосе на півдні Китаю
Київ • УНН
19 людей загинули і 18 автомобілів опинилися у пастці після обвалу частини шосе в провінції Гуандун на півдні Китаю.
19 людей загинули внаслідок обвалення дороги у провінції Гуандун на півдні Китаю, повідомило CGTN, пише УНН.
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Згідно з даними місцевої влади, 19 людей загинули, а 18 автомобілів опинилися у пастці внаслідок обвалення частини швидкісної автомагістралі рано-вранці в середу в провінції Гуандун на півдні Китаю.
У лікарні перебувають щонайменше 30 осіб без небезпечних для життя травм.
У рятувальній операції задіяно понад 500 осіб.
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