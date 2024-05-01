19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая

19 человек погибли в результате обрушения дороги в провинции Гуандун на юге Китая, сообщило CGTN, пишет УНН.

Детали

Согласно данным местных властей, 19 человек погибли, а 18 автомобилей оказались в ловушке в результате обрушения части скоростной автомагистрали рано утром в среду в провинции Гуандун на юге Китая.

В больнице находятся по меньшей мере 30 человек без опасных для жизни травм.

В спасательной операции задействовано более 500 человек.

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