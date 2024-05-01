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19 человек погибли в результате обвала на шоссе на юге Китая
19 человек погибли и 18 автомобилей оказались в ловушке после обвала части шоссе в провинции Гуандун на юге Китая.
россияне обстреляли Донецкую область более 1680 раз: били из авиации, РСЗО и артиллерии
россияне обстреляли Донецкую область 1686 раз, повредив жилые дома, административное здание и учебное заведение, что привело к гибели двух гражданских.
Рекордные 74 тыс. новых ФЛП открылись в Украине в первом квартале: где чаще всего
В первом квартале 2024 года украинцы открыли рекордные 74 050 новых ФЛП, что на 33,6% больше, чем за аналогичный период прошлого года, и на 18% больше, чем до полномасштабного вторжения в 2021 году.
ГУР атаковало НПЗ в рязанской области рф - источники
Рязанский нефтеперерабатывающий завод в россии пострадал от атаки беспилотника, осуществленной Главным управлением разведки министерства обороны Украины в ночь на 1 мая. Атака привела к масштабному пожару на объекте.
рф на заседании ООН высказалась против резолюции о геноциде в Сребренице
россия выступила против резолюции ООН, которая признала массовое убийство сербскими войсками около 8000 мусульман в Сребренице в 1995 году геноцидом, назвав ее "однобокой" и "политически заряженной".
МИД Украины представило цифрового спикера по консульским вопросам на базе ИИ
Министерство иностранных дел Украины назначило цифровое лицо по имени Виктория Ши, основанное на реальном человеке, для предоставления официальной информации по консульским вопросам.
россияне с ночи обстреляли 3 громады в Сумской области: 30 взрывов
россияне 5 раз обстреляли приграничные районы и населенные пункты Сумской области, обстреляв 3 громады из артиллерии, минометов и крупнокалиберных пулеметов, зафиксировано 30 взрывов.
На Киевщине из-за горящей покрышки эвакуировали из задымленного подъезда 84 человека, из них - 20 детей
84 человека, в том числе 20 детей, были эвакуированы из задымленной многоэтажки в Вышгороде Киевской области из-за горящей шины на 18-м этаже.
Курс валют на 1 мая: доллар упал на 15 копеек: курс валют на 1 мая
Национальный банк Украины установил официальный курс гривны на уровне 39,5151 UAH/USD, укрепив гривну на 15 копеек по отношению к доллару США.
Евлаш о ночной атаке россии на Одессу: рф применила три баллистические ракеты "Искандер-М"
Российские войска ночью нанесли удар тремя баллистическими ракетами "Искандер-М" по густонаселенным районам Одессы, что привело к человеческим жертвам.