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176 млн грн збитків: САП завершила слідство стосовно колишніх посадовців Центренерго

Київ • УНН

 • 60642 перегляди

КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове слідство за підозрою трьох осіб у завданні понад 176 млн грн збитків державному енерговиробнику. Про це повідомляє САП, пише УНН.

176 млн грн збитків: САП завершила слідство стосовно колишніх посадовців Центренерго

Деталі

Зокрема, як вказано, ідеться про ексчлена дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника департаменту ПАТ "Центренерго" та керівника приватної компанії, які підозрюються у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.

Слідство встановило, що 2020 році між ПАТ "Центренерго" та приватною компанією - переможцем аукціону ТОВ "Юнайтед Енерджі" укладено угоди на закупівлю електроенергії. Приватна компанія здійснила частковий відбір електроенергії, а тому була зобов'язана сплатити штраф.

Проте у подальшому між товариством та компанією, як зазначається, було укладено додаткові угоди, які виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії у розмірі 5% від договірного обсягу. Ці зміни дозволяли приватній компанії відбирати будь-який обсяг електроенергії, попри те, що умовою проведених аукціонів було гарантоване відібрання договірного обсягу електроенергії.

Цитата

"У межах розслідування встановлено, що указані додаткові угоди були підписані заднім числом та мали на меті уникнення сплати штрафу приватною компанією за невідбір законтрактованої електроенергії", - ідеться у повідомленні.

У результаті таких дій, як повідомляється, ПАТ "Центренерго" недоотримано доходу на суму понад 176,8 млн грн – саме стільки коштів приватна компанія мала сплатити за невиконання зазначеного обов'язку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Оборудки з нерухомістю у центрі Києва: завершено слідство щодо екскерівників держпідприємства МВС

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