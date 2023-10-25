176 млн грн збитків: САП завершила слідство стосовно колишніх посадовців Центренерго
Київ • УНН
КИЇВ. 25 жовтня. УНН. Спеціалізована антикорупційна прокуратура завершила досудове слідство за підозрою трьох осіб у завданні понад 176 млн грн збитків державному енерговиробнику. Про це повідомляє САП, пише УНН.
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Зокрема, як вказано, ідеться про ексчлена дирекції ПАТ "Центренерго", ексначальника департаменту ПАТ "Центренерго" та керівника приватної компанії, які підозрюються у зловживанні службовим становищем та службовому підробленні.
Слідство встановило, що 2020 році між ПАТ "Центренерго" та приватною компанією - переможцем аукціону ТОВ "Юнайтед Енерджі" укладено угоди на закупівлю електроенергії. Приватна компанія здійснила частковий відбір електроенергії, а тому була зобов'язана сплатити штраф.
Проте у подальшому між товариством та компанією, як зазначається, було укладено додаткові угоди, які виключили з основних угод положення про дозволені межі відхилення від обсягів відібрання електроенергії у розмірі 5% від договірного обсягу. Ці зміни дозволяли приватній компанії відбирати будь-який обсяг електроенергії, попри те, що умовою проведених аукціонів було гарантоване відібрання договірного обсягу електроенергії.
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"У межах розслідування встановлено, що указані додаткові угоди були підписані заднім числом та мали на меті уникнення сплати штрафу приватною компанією за невідбір законтрактованої електроенергії", - ідеться у повідомленні.
У результаті таких дій, як повідомляється, ПАТ "Центренерго" недоотримано доходу на суму понад 176,8 млн грн – саме стільки коштів приватна компанія мала сплатити за невиконання зазначеного обов'язку.
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