176 млн грн убытков: САП завершила следствие в отношении бывших чиновников Центрэнерго
Киев • УНН
КИЕВ. 25 октября. УНН. Специализированная антикоррупционная прокуратура завершила досудебное следствие по подозрению трех человек в нанесении более 176 млн грн убытков государственному энергопроизводителю. Об этом сообщает САП, пишет УНН.
Детали
В частности, как указано, речь идет об экс-члене дирекции ПАО "Центрэнерго", экс-начальнике департамента ПАО "Центрэнерго" и руководителе частной компании, которые подозреваются в злоупотреблении служебным положением и служебном подлоге.
Следствие установило, что в 2020 году между ПАО "Центрэнерго" и частной компанией - победителем аукциона ООО "Юнайтед Энерджи" заключены соглашения на закупку электроэнергии. Частная компания осуществила частичный отбор электроэнергии, а потому была обязана уплатить штраф.
Однако в дальнейшем между обществом и компанией, как отмечается, были заключены дополнительные соглашения, которые исключили из основных соглашений положения о разрешенных пределах отклонения от объемов отбора электроэнергии в размере 5% от договорного объема. Эти изменения позволяли частной компании отбирать любой объем электроэнергии, несмотря на то, что условием проведенных аукционов было гарантированное отобрание договорного объема электроэнергии.
Цитата
"В рамках расследования установлено, что указанные дополнительные соглашения были подписаны задним числом и имели целью избежать уплаты штрафа частной компанией за неотбор законтрактованной электроэнергии", - говорится в сообщении.
В результате таких действий, как сообщается, ПАО "Центрэнерго" недополучено дохода на сумму более 176,8 млн грн – именно столько средств частная компания должна была уплатить за невыполнение указанной обязанности.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сделки с недвижимостью в центре Киева: завершено следствие в отношении экс-руководителей госпредприятия МВД