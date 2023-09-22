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17 000 доларів за зняття з військового обліку: на Львівщині затримали офіцерку районного ТЦК

Київ • УНН

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КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Львівщині затримали офіцерку районного Територіального центру комплектування та соціальної політики, яка за хабар допомагала призовникам уникнути мобілізації, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.

Деталі

Правоохоронці викрили ще одну корупційну схему уникнення призову на військову службу. До її організації причетна офіцерка відділення рекрутингу та комплектування територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів області.

Фігурантку затримали на одній із АЗС під час отримання неправомірної вигоди.

Підозрювана обіцяла за 8500 доларів США з однієї особи винагороди посприяти в уникненні призову шляхом зняття громадян із військового обліку.

Затримали офіцерку на одній із АЗС області під час отримання 17 000 доларів США неправомірної вигоди у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Окрім суми хабаря, в сумці фігурантки поліцейські виявили конверт з понад 9000 дол. США, походження яких встановлюватиметься.

Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.

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