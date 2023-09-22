17 000 доларів за зняття з військового обліку: на Львівщині затримали офіцерку районного ТЦК
Київ • УНН
КИЇВ. 22 вересня. УНН. На Львівщині затримали офіцерку районного Територіального центру комплектування та соціальної політики, яка за хабар допомагала призовникам уникнути мобілізації, передає УНН із посиланням на Нацполіцію.
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Правоохоронці викрили ще одну корупційну схему уникнення призову на військову службу. До її організації причетна офіцерка відділення рекрутингу та комплектування територіального центру комплектування та соціальної підтримки одного з районів області.
Фігурантку затримали на одній із АЗС під час отримання неправомірної вигоди.
Підозрювана обіцяла за 8500 доларів США з однієї особи винагороди посприяти в уникненні призову шляхом зняття громадян із військового обліку.
Затримали офіцерку на одній із АЗС області під час отримання 17 000 доларів США неправомірної вигоди у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України.
Окрім суми хабаря, в сумці фігурантки поліцейські виявили конверт з понад 9000 дол. США, походження яких встановлюватиметься.
Наразі вирішується питання про повідомлення затриманій про підозру за ч. 3 ст. 368 (вимагання та одержання службовою особою неправомірної вигоди) Кримінального кодексу України та обрання запобіжного заходу.
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