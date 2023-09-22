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17 000 долларов за снятие с воинского учета: на Львовщине задержали офицера районного ТЦК

Киев • УНН

 • 229550 просмотра

КИЕВ. 22 сентября. УНН. На Львовщине задержали офицера районного Территориального центра комплектования и социальной политики, которая за взятку помогала призывникам избежать мобилизации, передает УНН со ссылкой на Нацполицию.

Детали

Правоохранители разоблачили еще одну коррупционную схему избежания призыва на военную службу. К ее организации причастна офицер отделения рекрутинга и комплектования территориального центра комплектования и социальной поддержки одного из районов области.

Фигурантку задержали на одной из АЗС во время получения неправомерной выгоды.

Подозреваемая обещала за 8500 долларов США с одного лица вознаграждения посодействовать в избежании призыва путем снятия граждан с воинского учета.

Задержали офицера на одной из АЗС области во время получения 17 000 долларов США неправомерной выгоды в порядке статьи 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Кроме суммы взятки, в сумке фигурантки полицейские обнаружили конверт с более 9000 долл. США, происхождение которых будет устанавливаться.

Сейчас решается вопрос о сообщении задержанной о подозрении по ч. 3 ст. 368 (вымогательство и получение должностным лицом неправомерной выгоды) Уголовного кодекса Украины и избрании меры пресечения.

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