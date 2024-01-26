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15 БПЛА Heidrun від легенди "Зоряних війн" Марка Гемілла прибули в Україну

15 БПЛА Heidrun від легенди "Зоряних війн" Марка Гемілла прибули в Україну

Київ • УНН

 • 66472 перегляди

15 безпілотників RQ-35 Heidrun від Марка Гемілла із "Зоряних війн" доставлені в Україну. Безпілотники, які фінансуються кампанією, очолюваною Хеміллом та UNITED24, допоможуть розпізнавати ворожі позиції без ризику для життя і здоров'я.

15 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun від легенди "Зоряних війн" та амбасадора UNITED24 Марка Гемілла прибули в Україну. Про це повідомив віцепрем’єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

15 розвідувальних дронів RQ-35 Heidrun від легенди "Зоряних війн" та амбасадора UNITED24 Марка Гемілла вже в Україні! … Завдяки їм українські захисники розвідуватимуть позиції ворогів, не наражаючи себе на небезпеку. … Дякуємо Марку за постійну підтримку України та її захисників. Світло переможе.

– написав Федоров під відео.

Деталі

Федоров розповів, що збір на ці дрони провели рік тому, зібравши при цьому $1 517 205 на 15 сучасних й ефективних безпілотників. Це був один із наймасштабніших зборів Марка Гемілл та UNITED24.

Міністр зазначив. що нові безпілотники данського виробництва. Та наголосив, що ці дрони одні з найкращих серед свого класу.

Надійна радіосистема RQ-35 Heidrun здатна протистояти російському РЕБу.

Дальність польоту — 25 кілометрів.

Тетяна Салганік

Тетяна Салганік

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