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15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

Киев  •  УНН

26 январь 2024, 19:36  •  16112 просмотра

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15 беспилотников RQ-35 Heidrun от Марка Хэмилла из "Звездных войн" доставлены в Украину. Беспилотники, которые финансируются кампанией, возглавляемой Хэмиллом и UNITED24, помогут распознавать вражеские позиции без риска для жизни и здоровья.

15 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun от легенды "Звездных войн" и амбассадора UNITED24 Марка Хэмилла прибыли в Украину. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

15 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun от легенды "Звездных войн" и амбассадора UNITED24 Марка Хэмилла уже в Украине! .... Благодаря им украинские защитники будут разведывать позиции врагов, не подвергая себя опасности. ... Спасибо Марку за постоянную поддержку Украины и ее защитников. Свет победит.

- написал Федоров под видео.

Детали

Федоров рассказал, что сбор на эти дроны провели год назад, собрав при этом $1 517 205 на 15 современных и эффективных беспилотников. Это был один из самых масштабных сборов Марка Хэмилл и UNITED24.

Министр отметил. что новые беспилотники датского производства. И отметил, что эти дроны одни из лучших среди своего класса.

Надежная радиосистема RQ-35 Heidrun способна противостоять российскому РЭБу.

Дальность полета - 25 километров.

Татьяна Салганик

Татьяна Салганик

Война
15 БПЛА Heidrun від легенди "Зоряних війн" Марка Гемілла прибули в Україну
15 Heidrun UAVs from Star Wars legend Mark Hamill arrive in Ukraine
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15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

15 беспилотников RQ-35 Heidrun от Марка Хэмилла из "Звездных войн" доставлены в Украину. Беспилотники, которые финансируются кампанией, возглавляемой Хэмиллом и UNITED24, помогут распознавать вражеские позиции без риска для жизни и здоровья.

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