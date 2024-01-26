15 БПЛА Heidrun от легенды "Звездных войн" Марка Хэмилла прибыли в Украину

15 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun от легенды "Звездных войн" и амбассадора UNITED24 Марка Хэмилла прибыли в Украину. Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.

15 разведывательных дронов RQ-35 Heidrun от легенды "Звездных войн" и амбассадора UNITED24 Марка Хэмилла уже в Украине! .... Благодаря им украинские защитники будут разведывать позиции врагов, не подвергая себя опасности. ... Спасибо Марку за постоянную поддержку Украины и ее защитников. Свет победит. - написал Федоров под видео.

Детали

Федоров рассказал, что сбор на эти дроны провели год назад, собрав при этом $1 517 205 на 15 современных и эффективных беспилотников. Это был один из самых масштабных сборов Марка Хэмилл и UNITED24.

Министр отметил. что новые беспилотники датского производства. И отметил, что эти дроны одни из лучших среди своего класса.

Надежная радиосистема RQ-35 Heidrun способна противостоять российскому РЭБу.

Дальность полета - 25 километров.