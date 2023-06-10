11 червня: День кухонної плити, День поінформованості про жінок та дітей, що постраждали від насильства
Київ • УНН
КИЇВ. 11 червня. УНН. Сьогодні 11 червня відзначається День кухонної плити. Вважається, що саме в цей день у 1742 році і з’явився на світ цей корисний для людства винахід, пише УНН.
Винайшов кухонну плиту вчений, громадський діяч, один із засновників США Бенджамін Франклін.
Він поставив собі за мету створити прилад, що матиме високу енерговіддачу, але, на відміну від печі, витрачатиме менше палива і буде меншою за розмірами.
Перша плита була зроблена із чавуну, що має високу теплопровідність.
У другу неділю червня, яка цього року припадає на 11-те число, відзначається День поінформованості про жінок та дітей, що постраждали від насильства.
Він започаткований з метою привернення уваги до проблеми домашнього насильства та його впливу на жінок і дітей.
В день прийнято поширювати інформацію про притулки для постраждалих від домашнього насильства, служби правової та консультаційної допомоги.
А ще 11 червня – це День Жака-Іва Кусто, який народився саме 11 червня у 1910 році. Кусто – видатний мандрівник та океанограф. Автор численних телепередач, фільмів, книг про таємниці підводного світу.
В Україні сьогодні, у другу неділю червня, відзначають День працівників легкої промисловості.
За православним календарем 11 червня Собор всіх святих – день, коли шанують усіх угодників Божих. Традиційно відзначається наступної неділі після Трійці.
Ще сьогодні християни вшановують пам’ять великомучениці Теодосії Константинопольської, яка жила у VІІІ столітті.
Теодосія народилася у заможній родині, і з дитинства виховувалася у вірі до Бога. Після смерті батьків вона роздала усе родинне майно бідним людям, а сама прийняла постриг та стала черницею. Теодосія рішуче боролася з єрессю, була противницею іконоборців.
За це її схопили та піддали жорстоким тортурам. За однією версією після катувань її спалили живцем, за іншою – вона померла після побиття.
Іменини 11 червня святкують Фаїна, Марія, Феодот, Олександр, Богдан, Іван, Андрій.