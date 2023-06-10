11 июня: День кухонной плиты, День осведомленности о женщинах и детях, пострадавших от насилия

Изобрел кухонную плиту ученый, общественный деятель, один из основателей США Бенджамин Франклин.

Он поставил себе цель создать прибор, который будет иметь высокую энергоотдачу, но, в отличие от печи, будет расходовать меньше топлива и будет меньше по размерам.

Первая плита была сделана из чугуна, имеющего высокую теплопроводность.

Во второе воскресенье июня, которое в этом году приходится на 11-е число, отмечается День осведомленности о женщинах и детях, пострадавших от насилия.

Он основан с целью привлечения внимания к проблеме домашнего насилия и его влияния на женщин и детей.

В день принято распространять информацию о приютах для пострадавших от домашнего насилия, службах правовой и консультационной помощи.

А еще 11 июня – это День Жака-Ива Кусто, который родился именно 11 июня в 1910 году. Кусто – выдающийся путешественник и океанограф. Автор многочисленных телепередач, фильмов, книг о тайнах подводного мира.

В Украине сегодня, во второе воскресенье июня, отмечают День работников легкой промышленности.

По православному календарю 11 июня Собор всех святых – день, когда почитают всех угодников Божьих. Традиционно отмечается на следующее воскресенье после Троицы.

Еще сегодня христиане чтят память великомученицы Феодосии Константинопольской, которая жила в ѴІІІ веке.

Феодосия родилась в богатой семье, и с детства воспитывалась в вере к Богу. После смерти родителей она раздала все семейное имущество бедным людям, а сама приняла постриг и стала монахиней. Феодосия решительно боролась с ересью, была противницей иконоборцев.

За это ее схватили и подвергли жестоким пыткам. По одной версии после пыток ее сожгли заживо, по другой – она умерла после избиения.

Именины 11 июня празднуют Фаина, Мария, Феодот, Александр, Богдан, Иван, Андрей.