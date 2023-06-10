11 июня: День кухонной плиты, День осведомленности о женщинах и детях, пострадавших от насилия
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июня. УНН. Сегодня 11 июня отмечается День кухонной плиты. Считается, что именно в этот день в 1742 году и появилось на свет это полезное для человечества изобретение, пишет УНН.
Изобрел кухонную плиту ученый, общественный деятель, один из основателей США Бенджамин Франклин.
Он поставил себе цель создать прибор, который будет иметь высокую энергоотдачу, но, в отличие от печи, будет расходовать меньше топлива и будет меньше по размерам.
Первая плита была сделана из чугуна, имеющего высокую теплопроводность.
Во второе воскресенье июня, которое в этом году приходится на 11-е число, отмечается День осведомленности о женщинах и детях, пострадавших от насилия.
Он основан с целью привлечения внимания к проблеме домашнего насилия и его влияния на женщин и детей.
В день принято распространять информацию о приютах для пострадавших от домашнего насилия, службах правовой и консультационной помощи.
А еще 11 июня – это День Жака-Ива Кусто, который родился именно 11 июня в 1910 году. Кусто – выдающийся путешественник и океанограф. Автор многочисленных телепередач, фильмов, книг о тайнах подводного мира.
В Украине сегодня, во второе воскресенье июня, отмечают День работников легкой промышленности.
По православному календарю 11 июня Собор всех святых – день, когда почитают всех угодников Божьих. Традиционно отмечается на следующее воскресенье после Троицы.
Еще сегодня христиане чтят память великомученицы Феодосии Константинопольской, которая жила в ѴІІІ веке.
Феодосия родилась в богатой семье, и с детства воспитывалась в вере к Богу. После смерти родителей она раздала все семейное имущество бедным людям, а сама приняла постриг и стала монахиней. Феодосия решительно боролась с ересью, была противницей иконоборцев.
За это ее схватили и подвергли жестоким пыткам. По одной версии после пыток ее сожгли заживо, по другой – она умерла после избиения.
Именины 11 июня празднуют Фаина, Мария, Феодот, Александр, Богдан, Иван, Андрей.