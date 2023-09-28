100 000 доларів за флакон: Одещина отримали унікальні ліки для дітей зі СМА

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Препарат “Spinraza” обсягом 15 флаконів було передано до КНП “Одеська обласна дитяча клінічна лікарня”.

“Spinraza” — один із трьох наявних у світі препаратів, які застосовуються під час терапії дітей зі спинальною м’язовою атрофією (СМА). Їх називають “найдорожчою ін’єкцією” у світі, оскільки один флакон “Spinraza” коштує понад 100 000 доларів.

Як повідомили у відомстві, особливістю використання цього препарату є те, що на відміну від препарату Zolgensma, який застосовують одноразово дітям до 2 років, Spinraza потрібно приймати все життя — перші чотири дози накопичувальні з інтервалом у 14 днів. А далі — ін’єкції, що підтримують, кожні чотири місяці.

Лікування надзвичайно складне, дороге та з довічною реабілітацією для хворих.

Нагадаємо

Раніше очільник Одеської ОВА Олег Кіпер заявив, що одним із важливих напрямів його роботи на посаді є ефективне функціонування та приведення у належний стан медичних закладів області. Також він анонсував перевірку та аудит усіх закладів охорони здоров’я в Одеській області.